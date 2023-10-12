الهاشمية تخرج دورة مراقبة محطات الطاقة الشمسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء12تشرين الأول(بترا)- أكد نائب رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور عوني اطرادات، خلال كلمته ضمن احتفال تخريج طلبة كلية الهندسة المشاركين في دورة الأنظمة المتطورة في مجال مراقبة وتحكم محطات الطاقة الشمسية، أن هذه الدورة تأتي استكمالاً لإطلاق "مشروع الإدارة والتطوير والاستدامة الذكية لأنظمة الطاقة الشمسية"، والذي يعد مساهمة بارزة من مركز الطاقة المتجددة في تحسين كفاءة وإنتاجية الطاقة وتقليل كلفة الصيانة، إضافةً إلى توفير بيانات دقيقة للباحثين.
وبين اطرادات أن المشروع يهدف أيضا إلى إدماج الطلبة ضمن مشاريع الجامعة الريادية وتوفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة المصادر وتعزيز التدريب الميداني لديهم.
من جانبه، أشار مدير مركز الطاقة المتجددة الدكتور فراس العسلي، إلى أن هذه الدورة هدفت إلى تعزيز الجانب التكنولوجي والتطبيقي لدى المشتركين الـ 8 ولمدة 40 ساعة تدريبية، حيث قدمها مدربون متخصصون في أنظمة المراقبة والتحكم الخاصة بمشاريع الطاقة.
وبين دور مركز الطاقة في إجراء العديد من النشاطات التدريبية المتعلقة بالاستدامة ومجالات الطاقة المتجددة والتدقيق الطاقي، حيث إن المركز يعمل حالياً على توسيع قاعدة مشاركة الطلبة في مثل هذه البرامج والدورات التدريبية ذات الصلة.
من جهتهم، أبدى المشاركون في الدورة إعجابهم بأهمية الأدوات والمعرفة التي اكتسبوها خلال الدورة، حيث تسهم بتعزيز جانبهم التطبيقي وتعريفهم بأحدث التقنيات المستخدمة في مجالات الطاقة، كما قدموا شكرهم لجميع القائمين على الدورة على مساهمتهم القيمة في تطوير مهاراتهم ومعرفتهم.
--(بترا)
ع ض/م د/ع ط
12/10/2023 17:15:22
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