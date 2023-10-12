الهاشمية تخرج دورة مراقبة محطات الطاقة الشمسية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء12تشرين الأول(بترا)- أكد نائب رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور عوني اطرادات، خلال كلمته ضمن احتفال تخريج طلبة كلية الهندسة المشاركين في دورة الأنظمة المتطورة في مجال مراقبة وتحكم محطات الطاقة الشمسية، أن هذه الدورة تأتي استكمالاً لإطلاق "مشروع الإدارة والتطوير والاستدامة الذكية لأنظمة الطاقة الشمسية"، والذي يعد مساهمة بارزة من مركز الطاقة المتجددة في تحسين كفاءة وإنتاجية الطاقة وتقليل كلفة الصيانة، إضافةً إلى توفير بيانات دقيقة للباحثين.

وبين اطرادات أن المشروع يهدف أيضا إلى إدماج الطلبة ضمن مشاريع الجامعة الريادية وتوفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة المصادر وتعزيز التدريب الميداني لديهم.

من جانبه، أشار مدير مركز الطاقة المتجددة الدكتور فراس العسلي، إلى أن هذه الدورة هدفت إلى تعزيز الجانب التكنولوجي والتطبيقي لدى المشتركين الـ 8 ولمدة 40 ساعة تدريبية، حيث قدمها مدربون متخصصون في أنظمة المراقبة والتحكم الخاصة بمشاريع الطاقة.

وبين دور مركز الطاقة في إجراء العديد من النشاطات التدريبية المتعلقة بالاستدامة ومجالات الطاقة المتجددة والتدقيق الطاقي، حيث إن المركز يعمل حالياً على توسيع قاعدة مشاركة الطلبة في مثل هذه البرامج والدورات التدريبية ذات الصلة.

من جهتهم، أبدى المشاركون في الدورة إعجابهم بأهمية الأدوات والمعرفة التي اكتسبوها خلال الدورة، حيث تسهم بتعزيز جانبهم التطبيقي وتعريفهم بأحدث التقنيات المستخدمة في مجالات الطاقة، كما قدموا شكرهم لجميع القائمين على الدورة على مساهمتهم القيمة في تطوير مهاراتهم ومعرفتهم.

--(بترا)

ع ض/م د/ع ط

12/10/2023 17:15:22