عائلات الدبلوماسيين البريطانيين تغادر إسرائيل

عائلات الدبلوماسيين البريطانيين تغادر إسرائيل
التاريخ
10/12/2023 2:37:15 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 12 تشرين الأول (بترا)- قالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، إن عائلات الدبلوماسيين البريطانيين ستغادر إسرائيل"كإجراء احترازي".
ونقلت هيئة "بي بي سي" عن بيان لوزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس، قولها إن "السفارة البريطانية في إسرائيل ستبقى مفتوحة، وستواصل تقديم الخدمات القنصلية لمن يحتاجون المساعدة".
--(بترا)
رش/م د/اح
12/10/2023 17:14:27
MENAFN12102023000117011021ID1107233604
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