الأمانة تنجز تحسينات مرورية على شارع نور سلطان الاحد المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، أن أعمال التحسينات المرورية على شارع نور سلطان باييف ضمن منطقة طارق من توسعة وتعبيد وأرصفة ستنجز الأحد المقبل، وفقا لمدير عمليات المرور المهندس محمد جدوع.
وقال جدوع إن التحسينات المرورية المنفذة بالتعاون مع إدارة السير، تهدف لتأمين مسرب حر للسير القادم من ياجوز باتجاه دوار المشاغل دون الوقوف على إشارات مدخل طارق، وذلك لرفع كفاءة الاشارة الضوئية لخدمة باقي الاتجاهات، وتقليل فترة التأخير التي كانت سابقاً.
وأشار إلى أن شارع نور سلطان باييف يصل بين شارع ياجوز ودوار المشاغل وتحديداً المقطع الممتد من إشارات مدخل طارق وحتى دوار المشاغل .
--(بترا)
ع ع/ ف م/ ع ط
12/10/2023 17:10:22
MENAFN12102023000117011021ID1107233603
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