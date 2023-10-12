الأمانة تنجز تحسينات مرورية على شارع نور سلطان الاحد المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، أن أعمال التحسينات المرورية على شارع نور سلطان باييف ضمن منطقة طارق من توسعة وتعبيد وأرصفة ستنجز الأحد المقبل، وفقا لمدير عمليات المرور المهندس محمد جدوع.

وقال جدوع إن التحسينات المرورية المنفذة بالتعاون مع إدارة السير، تهدف لتأمين مسرب حر للسير القادم من ياجوز باتجاه دوار المشاغل دون الوقوف على إشارات مدخل طارق، وذلك لرفع كفاءة الاشارة الضوئية لخدمة باقي الاتجاهات، وتقليل فترة التأخير التي كانت سابقاً.

وأشار إلى أن شارع نور سلطان باييف يصل بين شارع ياجوز ودوار المشاغل وتحديداً المقطع الممتد من إشارات مدخل طارق وحتى دوار المشاغل .

--(بترا)

ع ع/ ف م/ ع ط

12/10/2023 17:10:22