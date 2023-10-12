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طلبة الأردنية ينفذون وقفة تضامنية تنديدا بجرائم الاحتلال

10/12/2023 2:37:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- نفذ مئات من طلبة الجامعة الأردنية،اليوم الخميس، وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وعبر الطلبة عن وقوفهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ورفعوا شعارات الشجب والاستنكار لما يجري من أحداث تستهدف المدنيّين والأبرياء من أبناء القطاع، مطالبين بوقف كافة أشكال التجاوز والاقتحامات للمسجد الأقصى، ووقف بناء المستوطنات.
واستذكر الطلبة، خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني أمس الأربعاء، والذي أكّد فيه أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحلّ الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه كاملة غير منقوصة.
وعبر الطلبة عن التفافهم ودعمهم المطلق لجميع الجهود التي يبذلها جلالة الملك دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والحياة، وتصديه الحازم لجميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
--(بترا)
س ص/ ف م/ ع ط
12/10/2023 17:08:36

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