طلبة الأردنية ينفذون وقفة تضامنية تنديدا بجرائم الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- نفذ مئات من طلبة الجامعة الأردنية،اليوم الخميس، وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وعبر الطلبة عن وقوفهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ورفعوا شعارات الشجب والاستنكار لما يجري من أحداث تستهدف المدنيّين والأبرياء من أبناء القطاع، مطالبين بوقف كافة أشكال التجاوز والاقتحامات للمسجد الأقصى، ووقف بناء المستوطنات.
واستذكر الطلبة، خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني أمس الأربعاء، والذي أكّد فيه أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحلّ الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه كاملة غير منقوصة.
وعبر الطلبة عن التفافهم ودعمهم المطلق لجميع الجهود التي يبذلها جلالة الملك دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والحياة، وتصديه الحازم لجميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
--(بترا)
س ص/ ف م/ ع ط
12/10/2023 17:08:36
MENAFN12102023000117011021ID1107233602
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.