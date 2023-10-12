5.819 مليار دولار الدخل السياحي خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- قالت بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي إن الدخل السياحي خلال شهر أيلول من عام 2023 حقق نمواً نسبته 15.1 بالمئة، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ نحو 670 مليون دولار.
وأظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 37.7 بالمئة بتسجيله 5.819 مليار دولار ، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5,058 مليون سائح، وبنسبة نمو بلغت 38.1 بالمئة، نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4,229 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 35.2بالمئة، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 829.2 ألف وبنسبة نمو بلغت 55.1بالمئة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال أيلول الماضي بما نسبته 22.1بالمئة، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 141.6 مليون دولار في حين ارتفع الانفاق السياحي في الخارج خلال تسعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 32.9بالمئة وسجل ما قيمته 1,488 مليار دولار.
--(بترا)
رش/ ف م/اح
12/10/2023 16:52:12
MENAFN12102023000117011021ID1107233600
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