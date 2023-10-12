5.819 مليار دولار الدخل السياحي خلال 9 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- قالت بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي إن الدخل السياحي خلال شهر أيلول من عام 2023 حقق نمواً نسبته 15.1 بالمئة، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ نحو 670 مليون دولار.

وأظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 37.7 بالمئة بتسجيله 5.819 مليار دولار ، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5,058 مليون سائح، وبنسبة نمو بلغت 38.1 بالمئة، نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4,229 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 35.2بالمئة، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 829.2 ألف وبنسبة نمو بلغت 55.1بالمئة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال أيلول الماضي بما نسبته 22.1بالمئة، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 141.6 مليون دولار في حين ارتفع الانفاق السياحي في الخارج خلال تسعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 32.9بالمئة وسجل ما قيمته 1,488 مليار دولار.

--(بترا)

رش/ ف م/اح

12/10/2023 16:52:12