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الملك: الأردن يبذل جهودا مكثفة لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية الفلسطينيين والحؤول دون تهجيرهم

10/12/2023 2:37:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


12/10/2023 17:00:40

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