مسيرة في تونس تضامنا في مع الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 12 تشرين الأول (بترا)- نظمت قوى مدنية وسياسية في تونس اليوم الخميس، مسيرة تضامنية دعما للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال).

وتجمع آلاف التونسيين تتقدمهم شخصيات سياسية ونقابية وفكرية في شارع الحبيب بورقيبة (قلب العاصمة) بعد أن جابوا الشوارع الرئيسية للعاصمة، رافعين العديد من الشعارات الداعمة لفلسطين، والمنددة بالعدوان الصهيوني على غزة والشعب الفلسطيني، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

كما نُظمت مسيرات تضامنية في باقي المدن التونسية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني داعمة لحقوقه المشروعة.

--(بترا)

ض ع/م د/اح

12/10/2023 16:46:25