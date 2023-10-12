Thursday, 12 October 2023 10:55 GMT

اليونيفيل: نعمل على مدار الساعة لضمان عدم التصعيد

10/12/2023 2:37:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 12 تشرين الأول (بترا)- قال القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لاثارو" إنه على الرغم من الأحداث المثيرة للقلق في الأيام الماضية، فإن الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل لا يزال مستقرا، ولكنه "هش"، مشيرًا إلى "أن من حسن الحظ أن تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود بين بين لبنان وإسرائيل لم يتصاعد إلى نزاع".
وقال لاثارو في بيان "إن حفظة السلام التابعين لنا يقومون من مواقعهم بمهامهم بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، وقمنا بزيادة الدوريات والأنشطة الأخرى للحفاظ على الاستقرار، ونعمل بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع وتجنب سوء الفهم".
--(بترا)
م د/اح
12/10/2023 16:42:50

MENAFN12102023000117011021ID1107233593

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