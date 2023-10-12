اليونيفيل: نعمل على مدار الساعة لضمان عدم التصعيد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 12 تشرين الأول (بترا)- قال القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لاثارو" إنه على الرغم من الأحداث المثيرة للقلق في الأيام الماضية، فإن الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل لا يزال مستقرا، ولكنه "هش"، مشيرًا إلى "أن من حسن الحظ أن تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود بين بين لبنان وإسرائيل لم يتصاعد إلى نزاع".
وقال لاثارو في بيان "إن حفظة السلام التابعين لنا يقومون من مواقعهم بمهامهم بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، وقمنا بزيادة الدوريات والأنشطة الأخرى للحفاظ على الاستقرار، ونعمل بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع وتجنب سوء الفهم".
--(بترا)
م د/اح
12/10/2023 16:42:50
MENAFN12102023000117011021ID1107233593
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