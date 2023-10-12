العقبة الخاصة تبحث والسفارة التشيكية التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 12 تشرين الأول (بترا) امين المعايطة- بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، مع سفير الجمهورية التشيكية لدى المملكة اليكساندر سبوريش، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعرض الفايز خلال اللقاء لمنظومة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها منطقة العقبة الخاصة للمستثمرين، وسعيها لاستضافة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات التشيكية لاطلاعهم على الفرص الاستثمارية التي يمكن للجانب التشيكي الاستفادة منها .

وأكد عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والتي تشكل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات الطبية والتعليمية والاقتصادية والسياحية، مشيرا الى افتتاح القنصلية التشيكية في مدينة العقبة.

وأشار إلى أن العقبة تمتلك مستقبلا واعدا بما تمتاز به من موقع لوجستي مميز واتفاقيات تجارية عالمية ومطار دولي وموانئ ذات مواصفات عالمية ومزايا استثمارية عالية، ما يسهم في تحسين مستقبل العقبة والمثلث الذهبي وجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات و مقصدا سياحيا واستثماريا مميزا.

وفيما يخص البيئة البحرية، أوضح الفايز أنه تم إنشاء محمية العقبة البحرية للحفاظ على بيئتها البحرية المميزة والفريدة من نوعها، وتنظيم كافة الأنشطة داخل المحمية لتكون البيئة البحرية في العقبة آمنة وجاذبة، مشيرا كذلك الى إلى مشروع مجمّع العلوم، ومجمع الأبحاث العلمية، ومعرض الأحياء البحرية ،وحرص السلطة على فتح مزيد من سبل التعاون مع الجانب التشيكي في مجال العلوم والأبحاث العلمية والجامعات والصناعات الخضراء المتقدمة والتكنولوجيا المتقدمة و إنتاج الطاقة النظيفة.

ولفت إلى وجود جامعة طبية ومستشفى طبي تعليمي في المدينة، إضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج الصحية والمبادرات المجتمعية لإجراء عمليات الجراحية في العقبة، منوها الى أهمية التعاون وتبادل الخبرات الطبية مع الجانب التشيكي في إجراء العمليات الطبية النوعية والمعدات الطبية والاستثمار في القطاع الطبي.

من جانبه، أكد السفير استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع سلطة العقبة الخاصة في المجالات الطبية والتعليمية والأبحاث العلمية والاقتصادية وإنتاج الطاقة وصناعة الأفلام والحفاظ على البيئة البحرية.

وأشاد بالتطور الذي وصلت إليه منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والبيئة الاستثمارية الآمنة والمنافسة في مجالات عدة .

--(بترا)

ا م/ ف م/اح

12/10/2023 16:38:53