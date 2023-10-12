العقبة الخاصة تبحث والسفارة التشيكية التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 12 تشرين الأول (بترا) امين المعايطة- بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، مع سفير الجمهورية التشيكية لدى المملكة اليكساندر سبوريش، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وعرض الفايز خلال اللقاء لمنظومة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها منطقة العقبة الخاصة للمستثمرين، وسعيها لاستضافة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات التشيكية لاطلاعهم على الفرص الاستثمارية التي يمكن للجانب التشيكي الاستفادة منها .
وأكد عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والتي تشكل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات الطبية والتعليمية والاقتصادية والسياحية، مشيرا الى افتتاح القنصلية التشيكية في مدينة العقبة.
وأشار إلى أن العقبة تمتلك مستقبلا واعدا بما تمتاز به من موقع لوجستي مميز واتفاقيات تجارية عالمية ومطار دولي وموانئ ذات مواصفات عالمية ومزايا استثمارية عالية، ما يسهم في تحسين مستقبل العقبة والمثلث الذهبي وجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات و مقصدا سياحيا واستثماريا مميزا.
وفيما يخص البيئة البحرية، أوضح الفايز أنه تم إنشاء محمية العقبة البحرية للحفاظ على بيئتها البحرية المميزة والفريدة من نوعها، وتنظيم كافة الأنشطة داخل المحمية لتكون البيئة البحرية في العقبة آمنة وجاذبة، مشيرا كذلك الى إلى مشروع مجمّع العلوم، ومجمع الأبحاث العلمية، ومعرض الأحياء البحرية ،وحرص السلطة على فتح مزيد من سبل التعاون مع الجانب التشيكي في مجال العلوم والأبحاث العلمية والجامعات والصناعات الخضراء المتقدمة والتكنولوجيا المتقدمة و إنتاج الطاقة النظيفة.
ولفت إلى وجود جامعة طبية ومستشفى طبي تعليمي في المدينة، إضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج الصحية والمبادرات المجتمعية لإجراء عمليات الجراحية في العقبة، منوها الى أهمية التعاون وتبادل الخبرات الطبية مع الجانب التشيكي في إجراء العمليات الطبية النوعية والمعدات الطبية والاستثمار في القطاع الطبي.
من جانبه، أكد السفير استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع سلطة العقبة الخاصة في المجالات الطبية والتعليمية والأبحاث العلمية والاقتصادية وإنتاج الطاقة وصناعة الأفلام والحفاظ على البيئة البحرية.
وأشاد بالتطور الذي وصلت إليه منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والبيئة الاستثمارية الآمنة والمنافسة في مجالات عدة .
--(بترا)
ا م/ ف م/اح
12/10/2023 16:38:53
MENAFN12102023000117011021ID1107233592
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.