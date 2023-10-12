لجنة فلسطين بالأعيان: خطاب العرش السامي وضع النقاط على الحروف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 12 تشرين الأول (بترا) – اكد رئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان العين نايف القاضي، أن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني بعد افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة من عمر مجلس الأمة التاسع عشر، وضع النقاط على الحروف بكل دقة ووضوح.

وبحسب بيان للجنة اليوم قال القاضي إن جلالة الملك عبر في خطابه بشكل لا مثيل له عن الموقف الأردني الثابت منذ قيام الدولة الأردنية إمارة ومملكة تجاه القضية الفلسطينية.

وأشارت اللجنة إلى أن جلالته بيّن أن الأردن لا يعمل وحده بل ضمن الدائرة العربية الكبيرة، وسيبقى الوفي للقضية وفلسطين والقدس العربية، مؤكدا جلالته على القيم الأردنية التي تنطلق من المبادئ التأسيسية للثورة العربية الكبرى، وكذلك الالتزام الهاشمي الأكيد بالأمتين العربية والإسلامية وباقي دول المجتمع الدولي.

وبينت اللجنة أن جلالة الملك تطرق بخطاب العرش إلى ضرورة التعاون بين جميع أجهزة الدولة والسلطات الحكومية لتحقيق أهداف وطنية محددة، بما في ذلك تأمين ظروف المشاركة السياسية الموسعة.

ونوهت إلى، أنه نظراً للظروف الراهنة، وإعلان حكومة بنيامين نتنياهو الحرب على الفلسطينيين في غزة وحولها، فإن المطلوب تكثيف الجهود للتنسيق والتعاون بين الدول العربية؛ لوقف الحرب القائمة وتفادي نتائجها الخطيرة، وضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ونيل الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

ودعت اللجنة في بيانها إلى حث المجتمع الدولي على النظر بعين العدل إلى نتائج العدوان الإسرائيلي، والعمل على حماية السكان الفلسطينيين في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين.

--(بترا)

م ش/م د/اح

12/10/2023 16:32:56