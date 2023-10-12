سوريا: خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أعلنت السلطات السورية اليوم الخميس خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة، إثر "قصف إسرائيلي مزدوج استهدفهما ظهر اليوم".

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر عسكري سوري قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي ظهر اليوم بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطاري حلب ودمشق الدوليين"، مشيرا الى أن القصف "أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة".

--(بترا)

رصد / ف ق / م ح/اح

12/10/2023 16:09:49