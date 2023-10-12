سوريا: خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي

سوريا: خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي
التاريخ
10/12/2023 2:36:59 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أعلنت السلطات السورية اليوم الخميس خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة، إثر "قصف إسرائيلي مزدوج استهدفهما ظهر اليوم".
ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر عسكري سوري قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي ظهر اليوم بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطاري حلب ودمشق الدوليين"، مشيرا الى أن القصف "أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة".
--(بترا)
رصد / ف ق / م ح/اح
12/10/2023 16:09:49
MENAFN12102023000117011021ID1107233588
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