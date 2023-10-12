Thursday, 12 October 2023 10:54 GMT

سوريا: خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي

10/12/2023 2:36:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أعلنت السلطات السورية اليوم الخميس خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة، إثر "قصف إسرائيلي مزدوج استهدفهما ظهر اليوم".
ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر عسكري سوري قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي ظهر اليوم بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطاري حلب ودمشق الدوليين"، مشيرا الى أن القصف "أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة".
--(بترا)
رصد / ف ق / م ح/اح
12/10/2023 16:09:49

MENAFN12102023000117011021ID1107233588

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث