بريطانيا: رحلات لإجلاء بريطانيين من إسرائيل

بريطانيا: رحلات لإجلاء بريطانيين من إسرائيل
التاريخ
10/12/2023 2:36:59 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 12 تشرين الأول (بترا)- قالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إن بريطانيا بدأت بتنظيم رحلات جوية لمساعدة البريطانيين الراغبين في مغادرة إسرائيل.
وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس، إن أولى تلك الرحلات من المقرر أن تغادر تل أبيب اليوم الخميس، مشيرا الى أن من المقرر تنظيم المزيد من الرحلات في الأيام المقبلة.
--(بترا)
ر ش/اح
12/10/2023 16:07:03
MENAFN12102023000117011021ID1107233587
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