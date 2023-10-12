بريطانيا: رحلات لإجلاء بريطانيين من إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)



لندن 12 تشرين الأول (بترا)- قالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إن بريطانيا بدأت بتنظيم رحلات جوية لمساعدة البريطانيين الراغبين في مغادرة إسرائيل.

وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس، إن أولى تلك الرحلات من المقرر أن تغادر تل أبيب اليوم الخميس، مشيرا الى أن من المقرر تنظيم المزيد من الرحلات في الأيام المقبلة.

--(بترا)

ر ش/اح

12/10/2023 16:07:03

