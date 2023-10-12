تضامن: الأردن لم ولن يتخلى عن دوره التاريخي في الحفاظ على المقدسات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أكّدت جمعية معهد "تضامن" النساء الأردني، أن الأردن قيادة وشعبا لم ولن يتخلى عن دوره التاريخي في الحفاظ على المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وجدّدت "تضامن" في بيان اليوم الخميس، تأكيدها على الدور التاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات، مشيرة الى ما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي في مجلس الأمة أمس الأربعاء، "ستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا".

كما أشارت "تضامن" الى تأكيد جلالته "أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجدداً أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء".

واستنكرت منع الإغاثة الإنسانية والخدمات والإمدادات الحيوية لقطاع غزة، معتبرة ذلك إحدى جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال على قطاع غـزة.

واعتبرت "تضامن"، أن ما تقوم به قوات الاحتلال؛ من قطع الطرقات واستهداف المدنيين والبنى التحتية وجميع الخدمات الأساسية، وحرمان المدنيين من أبسط حقوق الحياة الأساسية، وقطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء وفرض الحصار على القطاع، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى، يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان والأخلاق العامة والدينية والإنسانية التي تنافي الشرائع السماوية ومجمل المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

--(بترا)

وز/م ف/اح

12/10/2023 15:51:30