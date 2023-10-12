غزة: ارتفاع حصيلة شهداء عمارة استهدفها القصف الاسرائيلي إلى 31

MENAFN - Jordan News Agency)



غزة 12 تشرين الأول (بترا) امجد الشوا- في مجزرة مروعة، ارتفعت حصيلة شهداء عمارة سكنية في جباليا شمال قطاع غزة استهدفتها طائرات الاحتلال إلى 31 شهيدًا.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طواقم الدفاع المدني والاسعاف، تمكنت من انتشال 31 شهيدا من بين ركام العمارة بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى عدد كبير من الحرحى.

--(بترا)

ا ش/ ف م/اح

12/10/2023 15:44:19