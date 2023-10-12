غزة: ارتفاع حصيلة شهداء عمارة استهدفها القصف الاسرائيلي إلى 31

غزة: ارتفاع حصيلة شهداء عمارة استهدفها القصف الاسرائيلي إلى 31
التاريخ
10/12/2023 2:36:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 تشرين الأول (بترا) امجد الشوا- في مجزرة مروعة، ارتفعت حصيلة شهداء عمارة سكنية في جباليا شمال قطاع غزة استهدفتها طائرات الاحتلال إلى 31 شهيدًا.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طواقم الدفاع المدني والاسعاف، تمكنت من انتشال 31 شهيدا من بين ركام العمارة بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى عدد كبير من الحرحى.
--(بترا)
ا ش/ ف م/اح
12/10/2023 15:44:19
MENAFN12102023000117011021ID1107233584
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