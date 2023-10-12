عضيبات وشريم مُساعديْن لرئيس النواب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- فاز بموقع المساعديْن لرئيس مجلس النواب، النائب فايزة عضيبات بعد حصولها على 56 صوتًا، والنائب ميادة شريم، التي حصلت على 54 صوتًا.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة أحمد الصفدي، وترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحيم المعايعة، والنائب الثاني يحيى عبيدات.

وترشح لمنصبي المُساعديْن لرئيس المجلس، بالإضافة إلى عضيبات وشريم، كل من النواب: عبدالله عواد وحصل على 47 صوتًا، أحمد القطاونة 41 صوتًا، ذياب المساعيد 13 صوتًا، وأيمن المدانات وحصل على 28 صوتًا.

يُشار إلى أن التعديلات الأخيرة التي جرت على النظام الداخلي لمجلس النواب، أوجبت أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات، إذ تنص الفقرة (ب) من المادة السابعة على: "إذا لـم تفـز امرأة بموقع الرئيـس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصـر حـق الترشح لموقع أحد مُساعديْ الرئيس على المرأة وفــق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية".

من جهة ثانية، فوض النواب، المكتب الدائم لتشكيل لجنة للرد على خُطبة العرش السامي.

--(بترا)

م خ / ف م/اح

12/10/2023 15:28:07