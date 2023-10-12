Thursday, 12 October 2023 10:53 GMT

الاقتصاد الرقمي تطلق حملة أغيثوا غزة

10/12/2023 2:36:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حملة لجمع التبرعات النقدية والعينية والتبرع بالدم لدعم أهل قطاع غزة.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن حملة "أغيثوا غزة" جزء من واجب موظفي الوزارة الوطني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للمساهمة بتوفير بعض المستلزمات الإغاثية والطبية والوقود والمواد الضرورية التي تحتاجها المستشفيات للتخفيف من صعوبة الوضع الإنساني الراهن.
--(بترا)
غ ح/م ف/اح
12/10/2023 15:24:54

MENAFN12102023000117011021ID1107233582

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