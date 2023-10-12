الاقتصاد الرقمي تطلق حملة أغيثوا غزة

الاقتصاد الرقمي تطلق حملة أغيثوا غزة
التاريخ
10/12/2023 2:36:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حملة لجمع التبرعات النقدية والعينية والتبرع بالدم لدعم أهل قطاع غزة.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن حملة "أغيثوا غزة" جزء من واجب موظفي الوزارة الوطني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للمساهمة بتوفير بعض المستلزمات الإغاثية والطبية والوقود والمواد الضرورية التي تحتاجها المستشفيات للتخفيف من صعوبة الوضع الإنساني الراهن.
--(بترا)
غ ح/م ف/اح
12/10/2023 15:24:54
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