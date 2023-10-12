حوارية حول تمكين الشباب سياسيا في الريشة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 12 تشرين أول (بترا) امين المعايطة- نظمت مديرية ثقافة العقبة، جلسة حوارية حول تمكين الشباب سياسيا، والانخراط في العمل الشبابي الحزبي في مقر مركز شباب الريشة.

وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور، إن الجلسة تهدف إلى دفع الشباب للانخراط في العمل الحزبي والسياسي، وتدريبهم وصقل مهاراتهم السياسية وإحداث التغيير وصولا لأردن قوي يتمتع بممارسة حياة برلمانية وحزبية حقيقية .

من جهته، قال رئيس مجلس التطوير التربوي في العقبة الدكتور خالد ذنيبات ، إن مشاركة الشباب في الحياة السياسية والديمقراطية تعكس مدى تقدم المجتمع، ونهضته في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وضرورة إشراكهم في صنع القرار، لافتا إلى قانوني الانتخاب والأحزاب ومخرجات اللجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسية وأبرز مضامين الورقة النقاشية الثالثة.

وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة عمر العشوش، إن جملة تحديث المنظومة السياسية في الأردن والتعديلات الدستورية والقانونية وتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، ورؤية التحديث الاقتصادي، تشكل مفردات جادة لتفعيل دور الشباب وتمكينهم وتعزيز مشاركتهم السياسية والاقتصادية .

ودعا العشوش المشاركين إلى تكثيف جلسات التوعية والتثقيف مع طلبة المدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني ، وتوفير قنوات حوار مباشر مع صناع القرار وأصحاب الخبرة وفتح المجال للشباب للمشاركة الفاعلة في الأحزاب السياسية.

--(بترا)

ا م/ ف م/اح

12/10/2023 15:07:46

