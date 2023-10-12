Thursday, 12 October 2023 10:53 GMT

حوارية حول تمكين الشباب سياسيا في الريشة

10/12/2023 2:36:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 12 تشرين أول (بترا) امين المعايطة- نظمت مديرية ثقافة العقبة، جلسة حوارية حول تمكين الشباب سياسيا، والانخراط في العمل الشبابي الحزبي في مقر مركز شباب الريشة.
وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور، إن الجلسة تهدف إلى دفع الشباب للانخراط في العمل الحزبي والسياسي، وتدريبهم وصقل مهاراتهم السياسية وإحداث التغيير وصولا لأردن قوي يتمتع بممارسة حياة برلمانية وحزبية حقيقية .
من جهته، قال رئيس مجلس التطوير التربوي في العقبة الدكتور خالد ذنيبات ، إن مشاركة الشباب في الحياة السياسية والديمقراطية تعكس مدى تقدم المجتمع، ونهضته في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وضرورة إشراكهم في صنع القرار، لافتا إلى قانوني الانتخاب والأحزاب ومخرجات اللجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسية وأبرز مضامين الورقة النقاشية الثالثة.
وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة عمر العشوش، إن جملة تحديث المنظومة السياسية في الأردن والتعديلات الدستورية والقانونية وتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، ورؤية التحديث الاقتصادي، تشكل مفردات جادة لتفعيل دور الشباب وتمكينهم وتعزيز مشاركتهم السياسية والاقتصادية .
ودعا العشوش المشاركين إلى تكثيف جلسات التوعية والتثقيف مع طلبة المدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني ، وتوفير قنوات حوار مباشر مع صناع القرار وأصحاب الخبرة وفتح المجال للشباب للمشاركة الفاعلة في الأحزاب السياسية.
--(بترا)
ا م/ ف م/اح
12/10/2023 15:07:46

MENAFN12102023000117011021ID1107233580

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث