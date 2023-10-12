حوارية حول تمكين الشباب سياسيا في الريشة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 12 تشرين أول (بترا) امين المعايطة- نظمت مديرية ثقافة العقبة، جلسة حوارية حول تمكين الشباب سياسيا، والانخراط في العمل الشبابي الحزبي في مقر مركز شباب الريشة.
وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور، إن الجلسة تهدف إلى دفع الشباب للانخراط في العمل الحزبي والسياسي، وتدريبهم وصقل مهاراتهم السياسية وإحداث التغيير وصولا لأردن قوي يتمتع بممارسة حياة برلمانية وحزبية حقيقية .
من جهته، قال رئيس مجلس التطوير التربوي في العقبة الدكتور خالد ذنيبات ، إن مشاركة الشباب في الحياة السياسية والديمقراطية تعكس مدى تقدم المجتمع، ونهضته في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وضرورة إشراكهم في صنع القرار، لافتا إلى قانوني الانتخاب والأحزاب ومخرجات اللجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسية وأبرز مضامين الورقة النقاشية الثالثة.
وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة عمر العشوش، إن جملة تحديث المنظومة السياسية في الأردن والتعديلات الدستورية والقانونية وتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، ورؤية التحديث الاقتصادي، تشكل مفردات جادة لتفعيل دور الشباب وتمكينهم وتعزيز مشاركتهم السياسية والاقتصادية .
ودعا العشوش المشاركين إلى تكثيف جلسات التوعية والتثقيف مع طلبة المدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني ، وتوفير قنوات حوار مباشر مع صناع القرار وأصحاب الخبرة وفتح المجال للشباب للمشاركة الفاعلة في الأحزاب السياسية.
--(بترا)
ا م/ ف م/اح
12/10/2023 15:07:46
MENAFN12102023000117011021ID1107233580
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