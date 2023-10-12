MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- رعت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، اليوم الخميس في جاليري أمانة عمان الكبرى، حفل افتتاح معرض عمان الدولي الخامس للعملات والطوابع، الذي يرفع شعار "الأردن مهد الحضارات ومقصد سياحي".

وجالت سموها على أجنحة الدول المشاركة في المعرض الذي يستمر 3 أيام، من تنظيم "جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية"، مبدية إعجابها بمعروضات الأجنحة المشاركة.

من جهته، قال رئيس الجمعية جليل طنوس خلال حفل الافتتاح، إن هواية جمع الطوابع والعملات، تمثل ذاكرة وطنية وسجلاً تاريخياً يرصد الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للدول، وثقافة عالمية عابرة للحدود تنشر المظاهر الحضارية وقيمها بين الأمم.

وأضاف، "يأتي المعرض في عامه الخامس، فرصة للقاء والتعارف والتشاور ونشر هواية جمع العملات والطوابع بشكل أوسع بين جميع فئات المجتمع".

وسلمت سموها في ختام الحفل، دروعاً تكريمية لممثلي الجهات الداعمة للمعرض، وهي وزارة الثقافة، أمانة عمان الكبرى، دائرة المكتبة الوطنية، وشركة البريد الأردني، كما سلمت دروعاً تكريمية للجمعيات والمؤسسات المهتمة بالطوابع والعملات المشاركة في المعرض.

وكرمت الجمعية سموها في ختام حفل الافتتاح، بمنحها درعاً تكريمية.

وحضر حفل الافتتاح الذي أداره رئيس اللجنة الإعلامية للمعرض محمود ضمرة، وفود من جمعيات هواة جمع الطوابع والعملات من الدول المشاركة في المعرض، وعرضوا طوابع وعملات تعود إلى حقب زمنية مختلفة من تاريخ بلادهم.

وتشارك "جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية"، في المعرض بفعالية من خلال مجموعة أعضاء إلى جانب البنك المركزي والبريد الأردني الذي يعرض أحدث إصدارته من الطوابع المتعلقة بالنقوش النبطية في الأردن، والمهرجانات الأورومتوسطية، فضلاً عن مشاركات لجمعيات جزائرية تمثل الدولة ضيف الشرف، وهي: مديرية الشباب والرياضة لولاية تيبازة، وديوان مؤسسات الشباب، ودار الشباب الشهيد قبلي عبد القادر – الناضور-، وجمعية نشاطات الشباب "المستقبل"، كما يضم المعرض مشاركات من فلسطين، والعراق، والسعودية، والإمارات، مصر، وسلطنة عمان، ولبنان، وكندا، وألمانيا.

--(بترا)

م خ/م ف/اح

12/10/2023 15:04:57