ثقافة الأعيان تلتقي المشاركين بمنتدى الشباب العربي

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عمّان 12 تشرين الأول (بترا) – التقت لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان برئاسة العين محمد داودية، اليوم الخميس، المشاركين في اللقاء 18 لشباب العواصم العربية (منتدى الشباب العربي) بحضور أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور.

وقال داودية، خلال اللقاء الذي جرى في المجلس، إن الأردن مكّن الشباب والمرأة من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب، لضمان المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في العملية السياسية وضمان عدم تعرضهم لأية مساءلات أو مضايقات جراء ممارسة العمل الحزبي.

وأكد أهمية المنتدى الذي يجمع شباب العواصم العربية، سيما بعد أن افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني يوم أمس الأربعاء الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة 19، بإلقاء خطبة العرش السامي، التي أكد فيها جلالته أن المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة لتنفيذ التحديث، ودعمهم والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم على الساحة السياسية.

من جانبه قال الجبور، إن المنتدى، الذي تستضيفه عمّان يشهد أكبر مشاركة على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى المشاركات العربية، لافتًا إلى أن اللقاء مع اللجنة بهدف للاطلاع على التجربة البرلمانية في الأردن، وما تم انجازه لخدمة تطلعات الشباب وطموحاتهم، ونقل التجربة إلى شباب في بلدانهم.

وجرى نقاش موسع طرح خلاله المشاركون عدداً من التساؤلات أجاب عليها الأعيان الحضور، وهم: جمال الخريشة، أحمد طبيشات، سليم خير، سمير بينو، زهير أبو فارس، الدكتور يعقوب ناصر الدين، الدكتور ابراهيم الطراونة، آسيا ياغي.

وتمحورت الأسئلة حول مجمل القضايا والتحديات التي تواجه الشباب والتجربة البرلمانية والحزبية في الأردن والمراحل التشريعية لاقرار القوانين في المملكة، وما يتم تقديمه للشباب من برامج وضمانات لتفعيل دورهم في المجتمع.

وفي ختام الزيارة جال أعضاء الوفد الضيف داخل أروقة مجلس الأعيان وحضروا جانباً من جلسة منعقدة لمجلس النواب.

--(بترا)

م ش/ ف م/اح

12/10/2023 15:01:14