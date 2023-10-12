مصر: معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 12 تشرين الأول (بترا)- أكدت مصر أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، لكن مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني تعرضت للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، ما يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس، إن مصر توجه المساعدات الدولية المقدمة من الجهات الراغبة في إغاثة سكان قطاع غزة إلى مطار العريش الدولي في شمال شبه جزيرة سيناء.

ودعت مصر بحسب البيان "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تم تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة".

--(بترا)

ن ا/ ف م/اح

12/10/2023 14:57:39