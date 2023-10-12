مصر: معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 12 تشرين الأول (بترا)- أكدت مصر أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، لكن مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني تعرضت للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، ما يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس، إن مصر توجه المساعدات الدولية المقدمة من الجهات الراغبة في إغاثة سكان قطاع غزة إلى مطار العريش الدولي في شمال شبه جزيرة سيناء.
ودعت مصر بحسب البيان "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تم تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة".
--(بترا)
ن ا/ ف م/اح
12/10/2023 14:57:39
MENAFN12102023000117011021ID1107233577
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