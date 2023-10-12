مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 840 ألف مسافر في أيلول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- استقبل مطار الملكة علياء الدولي 841006 مسافرين خلال أيلول الماضي، مسجلا نموا نسبته 20.8 بالمئة مقارنة بإحصائيات العام الماضي، كما استقبل 6760 حركة، بزيادة نسبتها 20.4 بالمئة، وفق ما أعلنت مجموعة المطار الدولي.

وقالت المجموعة في بيان اليوم الخميس، إن المطار تعامل مع 6109 أطنان ضمن حركة الشحن الجوي، ما يشكل ارتفاعا نسبته 9.9 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للإحصائيات المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول؛ استقبل المطار 7,255,782 مسافرا، مسجلا ارتفاعا نسبته 24.4 بالمئة مقارنة بإحصائيات العام الماضي.

وسجل المطار خلال هذه الفترة 60,170 حركة طائرات، ما يعكس ارتفاعا بنسبة 16.9 بالمئة، وتعامل مع 48,457 طنا، لتسجل حركة الشحن الجوي بذلك ارتفاعا بنسبة 5.5 بالمئة مقارنة بإحصائيات عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة نيكولا كلود، إن المجموعة تسعى ومن خلال التعاون مع الشركاء في القطاع، لتمهيد الطريق نحو استعادة الحركة الجوية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

--(بترا)

ع ن/م ف/اح

12/10/2023 14:55:20