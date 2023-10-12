الحكمة تتبرع بأدوية دعما لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 12تشرين الأول (بترا)- تبرّعت شركة أدوية الحكمة بشحنة أدوية طارئة قيمتها 1.5 مليون دولار، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن التبرع يأتي انطلاقاً من دور الشركة المستمر في دعم الإنسانية، وإمداد المتضررين الأبرياء بالأدوية التي هم بأمسّ الحاجة إليها.

وأشارت إلى أن شحنة التبرعات تتضمن أدوية مضادة للعدوى ومسكّنات للألم، وتغطي مجالاتٍ علاجية مختلفة، سواءً ما يُعطى منها عن طريق الفم أو داخل المستشفيات، وذلك بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الفلسطينيين في قطاع غزة.

--(بترا)

ج ب/م ف/اح

12/10/2023 14:45:18