الحكمة تتبرع بأدوية دعما لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 12تشرين الأول (بترا)- تبرّعت شركة أدوية الحكمة بشحنة أدوية طارئة قيمتها 1.5 مليون دولار، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن التبرع يأتي انطلاقاً من دور الشركة المستمر في دعم الإنسانية، وإمداد المتضررين الأبرياء بالأدوية التي هم بأمسّ الحاجة إليها.
وأشارت إلى أن شحنة التبرعات تتضمن أدوية مضادة للعدوى ومسكّنات للألم، وتغطي مجالاتٍ علاجية مختلفة، سواءً ما يُعطى منها عن طريق الفم أو داخل المستشفيات، وذلك بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الفلسطينيين في قطاع غزة.
--(بترا)
ج ب/م ف/اح
12/10/2023 14:45:18
MENAFN12102023000117011021ID1107233575
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