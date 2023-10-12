الكويت: منع الاحتفالات تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس، وقف مظاهر الاحتفال في البلاد تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتأكيدًا على موقف الكويت المساند للقضية الفلسطينية.

ويأتي القرار بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان.

وأشارت الوكالة إلى أن مجلس الوزراء وجه وزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة الكويت تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان، وحداداً على أرواح الشهداء الأبرار.

--(بترا)

رصد/رس/م ف/اح

12/10/2023 14:42:32