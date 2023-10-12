الكويت: منع الاحتفالات تضامنًا مع الشعب الفلسطيني
التاريخ
10/12/2023 2:36:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس، وقف مظاهر الاحتفال في البلاد تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتأكيدًا على موقف الكويت المساند للقضية الفلسطينية.
ويأتي القرار بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان.
وأشارت الوكالة إلى أن مجلس الوزراء وجه وزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة الكويت تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان، وحداداً على أرواح الشهداء الأبرار.
--(بترا)
رصد/رس/م ف/اح
12/10/2023 14:42:32
MENAFN12102023000117011021ID1107233574
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