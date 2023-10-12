مؤسسة ولي العهد تطلق حملة إغاثة أشقائنا في غرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أطلقت مؤسسة ولي العهد اليوم الخميس، حملة جمع تبرعات نقدية لشراء المستلزمات الأساسية والعينية الإنسانية لصالح أهل غزة، في ظل ما يشهده القطاع من تصعيد عسكري كبير.
وجاءت الحملة تلبية للتوجيهات الملكية السامية بمد يد العون إلى الأشقاء في قطاع غزة، وسيجري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الأردنية، والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وستعمل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على تجهيز قوافل المساعدات التي ستُرسَل إلى داخل القطاع.
وستسهم هذه التبرعات بشراء المساعدات الإنسانية اللازمة مثل مياه الشرب وخيم عائلية لإيواء العائلات المتضررة التي فقدت منازلها، بالإضافة إلى تأمين الطرود الغذائية والملابس والبطانيات وغيرها من المواد.
ودعت المؤسسة للمساهمة في الحملة من خلال استخدام خدمة (CliQ) على اسم (Alias): NAUA أو التحويل إلى الحساب البنكي التالي: اسم الحساب: "نوى للتنمية المستدامة".
--(بترا)
اح
12/10/2023 14:38:24
MENAFN12102023000117011021ID1107233573
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.