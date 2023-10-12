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مؤسسة ولي العهد تطلق حملة إغاثة أشقائنا في غرة

10/12/2023 2:36:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أطلقت مؤسسة ولي العهد اليوم الخميس، حملة جمع تبرعات نقدية لشراء المستلزمات الأساسية والعينية الإنسانية لصالح أهل غزة، في ظل ما يشهده القطاع من تصعيد عسكري كبير.
وجاءت الحملة تلبية للتوجيهات الملكية السامية بمد يد العون إلى الأشقاء في قطاع غزة، وسيجري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الأردنية، والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وستعمل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على تجهيز قوافل المساعدات التي ستُرسَل إلى داخل القطاع.
وستسهم هذه التبرعات بشراء المساعدات الإنسانية اللازمة مثل مياه الشرب وخيم عائلية لإيواء العائلات المتضررة التي فقدت منازلها، بالإضافة إلى تأمين الطرود الغذائية والملابس والبطانيات وغيرها من المواد.
ودعت المؤسسة للمساهمة في الحملة من خلال استخدام خدمة (CliQ) على اسم (Alias): NAUA أو التحويل إلى الحساب البنكي التالي: اسم الحساب: "نوى للتنمية المستدامة".
--(بترا)
اح
12/10/2023 14:38:24

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