الشريدة يضع حجر الأساس لمشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي (إعادة مصححة)

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إعادة مصححة (لملاحظة التعديل بعد الفقرة الثانية).

عمان 12 تشرين الاول (بترا)- وضع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي.

جاء ذلك ضمن حفل أقيم في موقع المشروع بالقرب من منطقة غمدان، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وسفيري كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، لإطلاق الأعمال الإنشائية للمشروع الذي يصل حجم الاستثمار فيه إلى نحو 400 مليون دولار أميركي والذي يعد باكورة مشاريع القطاع الصحي للشركة السعودية الأردنية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وسينفَّذ المشروع بالشراكة مع اثنتين من أهم المؤسسات العالمية في مجاليّ الرعاية الصحية والتعليم الطبِّي، هما كلية الطب في جامعة لندن كشريك أكاديمي، والمركز الطبي لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس كشريك طبِّي.

وسيضم المشروع لدى استكماله، جامعة المملكة للعلوم الطبية بسعة 600 مقعد وبمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي، ومستشفى المملكة الجامعي بسعة 330 سريراً، و72 عيادة خارجيَّة، ومستشفى أطفال متخصص، إضافة إلى خمسة مراكز للتميُّز الطبّي للأمراض الأكثر انتشاراً في الأردن والمنطقة في تخصصات القلب، والجهاز الهضمي، والعظام، والدماغ والأعصاب، والأورام، إلى جانب أربعة مراكز بحثية في علم الجينات والطب الموجّه، والخلايا الجذعية، والمعلوماتية الحيوية، والنظم الصحية بهدف التركيز على البحث العلمي المتطور؛ إذ سيتم تخصيص ما نسبته 7.5% من إيرادات المستشفى لأغراض البحث العلمي والتطوير.

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الأردنية للاستثمار، عبد المجيد بن أحمد الحقباني أكد خلال الحفل أن المشروع يعد استثماراً نوعياً يهدف إلى تعزيز مكانة القطاع العلمي والطبي في الأردن والمنطقة، مثمنا جهود الحكومة الأردنية في دعم وتقديم التسهيلات للشركة، ما سيسهم في تمكينها من تنفيذ المشروع وفقاً لجدول زمني محدد وبأعلى مستويات الجودة.

وأضاف: ان المشروع يسهم في تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية للشركة، لتحقيق عوائد جذابة ومستدامة على المدى الطويل، وتطوير الفرص الاستثمارية مع مختلف القطاعات في الأردن والمنطقة.

من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لشركة المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي الدكتور محمود سرحان، إلى أن الصرح العلمي والطبي الجديد سيوفّر خدمات الرعاية الصحية النوعية والتعليم الطبي المميز وفق أعلى المواصفات العالمية، ليكون مركزاً رائداً على مستوى المنطقة، ومساهماً أساسياً في تعزيز منظومة الصحة والبحث العلمي على المستوى الإقليمي.

وتُقدر المساحة الإجمالية لمباني مشروع الرعاية الصحية بأكثر من 110 آلاف متر مربع، ومن المتوقَّع أن يوفِّر المشروع العديد من فرص العمل النوعية في مختلف التخصصات الطبية والعلمية.

وسيساهم المشروع في إثراء المعرفة والخبرات الطبية والأكاديمية وتحسين جودة الرعاية الصحية والتعليم الطبي، وتحفيز السياحة العلاجية، وإتاحة الوصول إلى تعليم طبي متميز يهدف إلى تخريج جيل جديد من الأطباء والباحثين.

-- (بترا)

م م/اح

12/10/2023 14:28:27