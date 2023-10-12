فتح القبول المباشر بجامعات وكليات رسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، الموافقة على السماح لجامعات/ كليات أردنية بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها (من الشهادات العربية أوالأجنبية) للعام الحالي أو للسنوات السابقة قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس أو البرنامج العادي لدرجة الدبلوم المتوسط.
وبينت الوحدة أن القبول المباشر سيكون ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل فئة من الطلبة للعام الجامعي 2023-2024 وحسب الشواغر التي تحددها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في كل تخصص، وعلى الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024.
ويشمل القرار لمرحلة البكالوريوس الجامعات التالية: جامعة مؤتة، وجامعة آل البيت
وكليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، جامعة الحسين بن طلال، جامعة الطفيلة التقنية، الجامعة الأردنية/ فرع العقبة، وجامعة العلوم الإسلامية العالمية.
وفيما يتعلق بمرحلة الدبلوم المتوسط يشمل القرار كليات جامعة البلقاء التطبيقية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية ، الكرك الجامعية ، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، كلية الطفيلة التقنية في جامعة الطفيلة التقنية، تخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وكلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية.
ولفتت الوحدة الى أنه يمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة/ الكلية المعنية خلال اليومين القادمين للتعرف على التخصصات المطروحة، والتي يتوفر فيها شواغر، إضافةً إلى التعرف على آلية التسجيل.
--(بترا)
أ ر/اح
12/10/2023 14:17:07
MENAFN12102023000117011021ID1107233570
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