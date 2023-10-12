فتح القبول المباشر بجامعات وكليات رسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 12 تشرين الأول (بترا)- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، الموافقة على السماح لجامعات/ كليات أردنية بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها (من الشهادات العربية أوالأجنبية) للعام الحالي أو للسنوات السابقة قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس أو البرنامج العادي لدرجة الدبلوم المتوسط.

وبينت الوحدة أن القبول المباشر سيكون ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل فئة من الطلبة للعام الجامعي 2023-2024 وحسب الشواغر التي تحددها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في كل تخصص، وعلى الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024.

ويشمل القرار لمرحلة البكالوريوس الجامعات التالية: جامعة مؤتة، وجامعة آل البيت

وكليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، جامعة الحسين بن طلال، جامعة الطفيلة التقنية، الجامعة الأردنية/ فرع العقبة، وجامعة العلوم الإسلامية العالمية.

وفيما يتعلق بمرحلة الدبلوم المتوسط يشمل القرار كليات جامعة البلقاء التطبيقية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية ، الكرك الجامعية ، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، كلية الطفيلة التقنية في جامعة الطفيلة التقنية، تخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وكلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية.

ولفتت الوحدة الى أنه يمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة/ الكلية المعنية خلال اليومين القادمين للتعرف على التخصصات المطروحة، والتي يتوفر فيها شواغر، إضافةً إلى التعرف على آلية التسجيل.

--(بترا)

أ ر/اح

12/10/2023 14:17:07

