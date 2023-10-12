البرلمان العربي يبحث تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 12 تشرين الأول (بترا)- بحثت لجنة فلسطين في البرلمان العربي خلال اجتماع برئاسة عادل العسومي اليوم الخميس، تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت للجنة دعم ومساندة البرلمان العربي لدولة فلسطين، وتحركاتها القانونية لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعية الـمجتمع الـدولـي، والأطـراف الـفاعـلة لوقف الـعدوان وحـمايـة الـمدنـيين، والـتدخـل الـفوري لـــوقـــف الـــتصعيد الـــجاري، وحـــث إســـرائـــيل عـــلى وقـــف الاعـــتداءات على الـشعب الفلسـطيني، والالــتزام بــقواعــد الــقانــون الــدولــي الإنــسانــي، وإجــبار الــقوة الــقائــمة بــالاحــتلال عــلى الانــصياع لإرادة السـلام المسـتند إلى اـلقانـون الـدولـي.

وأكد البرلمان مـوقـفه الـثابـت والـداعـم لـلحقوق المشـروعـة لــــلشعب الفلســــطيني فــــي إقــــامــــة دولــــته المســــتقلة، وعــــاصــــمتها مــــديــــنة الــــقدس، وفــــقا لــــمبدأ حــــل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

--(بترا)

ن ا/ ف ج

12/10/2023 14:12:56

