الخارجية: الأردن يسير أولى طائرات المساعدات إلى مطار العريش

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه وبجهد وتنسيق مشترك بين الوزارة، والقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، سيرت المملكة، اليوم الخميس، أولى طائراتها التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حاملة على متنها مساعدات إنسانية وطبية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أنه وبالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، سيصار إلى نقل هذه المساعدات وإيصالها للأشقاء في غزة من خلال معبر رفح.

وشكر السفير القضاة جمهورية مصر العربية الشقيقة، على التعاون والتنسيق لتسهيل إيصال المساعدات الأردنية إلى غزة.

وأكد السفير القضاة استمرار المملكة بمد يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وكان في استقبال الطائرة التي هبطت في مطار العريش، سفير المملكة في مصر أمجد العضايلة، إضافة إلى الهلال الأحمر المصري.

--(بترا)

ص خ/ ف ج

12/10/2023 14:17:52