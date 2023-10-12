14 شهيدا واصابات بقصف منزل في دير البلح
التاريخ
10/12/2023 2:36:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 تشرين الأول (بترا) أمجد اشوا- استشهد اربعة عشر فلسطينا واصيب اخرون بقصف طائرات الاحتلال منزلا في دبر البلح وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ان ان طائرات الاحتلال قصفت منزلا في دير البلح ما اسفر عن استشهاد 14 شخصا واصابة اخرين بجراح.
--(بترا)
ا ش/اح
12/10/2023 14:06:06
MENAFN12102023000117011021ID1107233567
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