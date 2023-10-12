ورشة حول المخطط الشمولي المجتمعي بالعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 12 تشرين الأول (بترا) أمين المعايطة- ناقشت ورشة عمل نظمتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية اليوم الخميس، بعنوان "إعداد المخطط الشمولي المجتمعي" للمنطقة الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مراحل إعداد المخطط والقطاعات المستهدفة، وتحديد الشركاء ودراسة السوق واستخدامات الأراضي وديمغرافية السكان.

وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز خلال رعايته افتتاح الورشة، إن السلطة ملتزمة بالعمل التشاركي وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لتكون العقبة أنموذجا مميزا في التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية والتكامل في مختلف المجالات، والتركيز على الرعاية الصحية والتعليم والتصدي لأثر الأزمات التي تواجه المجتمع.

وأشاد الفايز بتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وما يسهم به من مشاريع تنموية تعود بالنفع والفائدة على المجتمع الأردني، لافتا إلى أهمية تعاون القطاعين العام والخاص من خلال وضع استراتيجية وخطة شمولية لتنمية المجتمع المحلي.

بدوره، بين مفوض الريادة والشباب في السلطة رمزي الكباريتي، أهمية المخطط الاجتماعي لمنطقة العقبة الذي يتوافق مع مخططها الشمولي العام لتحقيق التنمية المستدامة، ولتنعكس آثاره على المجتمع بتحسين وتطوير مرافق المدينة والقطاعات التعليمية والصحية والسياحية.

وعرض الخبير أسامه الزعتري من البرنامج لأهم مراحل المخطط الذي يشتمل على تحديد الشركاء من المجتمع المحلي ووضع خطة للمشروع ودراسة السوق ودليل استخدامات الأراضي، وتوفير معلومات حول ديمغرافية السكان، وتطوير مختلف القطاعات وتمكين المرأة والشباب وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

--(بترا)

ا م/م ف/اح

12/10/2023 14:00:13

