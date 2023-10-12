ورشة حول المخطط الشمولي المجتمعي بالعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 12 تشرين الأول (بترا) أمين المعايطة- ناقشت ورشة عمل نظمتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية اليوم الخميس، بعنوان "إعداد المخطط الشمولي المجتمعي" للمنطقة الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مراحل إعداد المخطط والقطاعات المستهدفة، وتحديد الشركاء ودراسة السوق واستخدامات الأراضي وديمغرافية السكان.
وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز خلال رعايته افتتاح الورشة، إن السلطة ملتزمة بالعمل التشاركي وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لتكون العقبة أنموذجا مميزا في التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية والتكامل في مختلف المجالات، والتركيز على الرعاية الصحية والتعليم والتصدي لأثر الأزمات التي تواجه المجتمع.
وأشاد الفايز بتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وما يسهم به من مشاريع تنموية تعود بالنفع والفائدة على المجتمع الأردني، لافتا إلى أهمية تعاون القطاعين العام والخاص من خلال وضع استراتيجية وخطة شمولية لتنمية المجتمع المحلي.
بدوره، بين مفوض الريادة والشباب في السلطة رمزي الكباريتي، أهمية المخطط الاجتماعي لمنطقة العقبة الذي يتوافق مع مخططها الشمولي العام لتحقيق التنمية المستدامة، ولتنعكس آثاره على المجتمع بتحسين وتطوير مرافق المدينة والقطاعات التعليمية والصحية والسياحية.
وعرض الخبير أسامه الزعتري من البرنامج لأهم مراحل المخطط الذي يشتمل على تحديد الشركاء من المجتمع المحلي ووضع خطة للمشروع ودراسة السوق ودليل استخدامات الأراضي، وتوفير معلومات حول ديمغرافية السكان، وتطوير مختلف القطاعات وتمكين المرأة والشباب وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
--(بترا)
ا م/م ف/اح
12/10/2023 14:00:13
MENAFN12102023000117011021ID1107233566
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