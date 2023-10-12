الوزير الخرابشة: أكاديمية الطاقة الألمانية ترفد سوق العمل بالكوادر المدربة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أشاد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة بجهود أكاديمية الطاقة الألمانية في الأردن بإعداد المتدربين وتزويدهم بالمهارات اللازمة وتسهيل وصولهم إلى سوق العمل، ليكونوا شركاء في عملية التحول الطاقي.

وقال الخرابشة خلال زيارة تفقدية للأكاديمية اليوم الخميس، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا ببناء قدرات العاملين في القطاع من خلال ما تقدمه الأكاديمية من برامج تدريبية تلبي احتياجات ومتطلبات السوق المحلي، وبما يتماشى مع الخطط الوطنية، مشيرا الى إعداد الوزارة لاستراتيجية الهيدروحين الاخضر التي سيجري إطلاقها قريبا.

وثمن الخرابشة دعم الحكومة الألمانية للأردن في قطاعات مختلفة سيما في قطاع الطاقة، مؤكدا استمرار هذه الشراكة التي نفخر بمخرجاتها وبما وصلت إليه.

من جانبه، قال السفير الألماني الدكتور بيرترام فون مولتكه إن هذا اللقاء يبنى على علاقات الطاقة الدبلوماسية القوية والتعاون الناجح في هذا المجال بين الأردن وألمانيا، معتبرا البلدين رائدين في منطقتيهما مع أهداف طموحة للطاقة المتجددة.

وأضاف بيرترام "لقد أتيحت لنا فرصة زيارة أكاديمية الطاقة الألمانية هذا الصباح، وهو المكان الذي يجري فيه تطوير المعرفة الخاصة بالتحول إلى الطاقة الخضراء، حيث أجرينا تبادلات ملهمة مع الطلاب".

وفي السياق، أشاد رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور اسماعيل الحنطي بالمسيرة التي حققتها الأكاديمية، لافتا إلى نوعية البرامج التدريبية التي تعقدها وحرصها على نقل المعارف.

من جهته، تحدث رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي عن جهود الأكاديمية في مجال الطاقة المتجددة من خلال عقد برامج تدريبية نوعية تلبي احتياجات المجتمع المحلي، مثمنا الشراكة والدعم المشترك من الوزارة والأكاديمية.

وجال الوزير برفقة السفير الألماني وأمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام في مقر الأكاديمية، والذي يسلط الضوء على وجهات النظر المختلفة المتعلقة بتحول أنظمة الطاقة، ويقدم نظرة للحوار العالمي حول تحول الطاقة كما تراه الحكومات والمجتمع والقطاع الخاص والمجتمع العلمي والأكاديمي، واطلع الخرابشة على الحلول المشتركة التي يقدمها المعرض لإنشاء إمدادات طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة.

وقدم المهندس نور الدين بلح من مشروع الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة عرضا مفصلا عن المعرض المكون من جزأين هما الطاقة المتجددة والطاقة في قطاع النقل، إذ يتميز المعرض بأنه تفاعلي وذاتيّ الشرح، ويُتيح فرصة التعلم ذاتيا، ويهدف الى نشر الوعي والمعرفة عن أهمية النهج التشاركي بين القطاعات المختلفة.

وفي نهاية اللقاء سلّم الخرابشة والسفير الألماني الشهادات لخريجي الأكاديمية الجدد في موضوعات أنظمة الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.

--(بترا)

م ف/م ف/اح

12/10/2023 13:56:26