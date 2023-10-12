وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من انهيار الوضع الصحي بقطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 12 تشرين الأول (بترا)- حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية.
وقالت كيلة في بيان اليوم الخميس إن عدد الجرحى يفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات في قطاع غزة، داعية المنظمات الدولية والصليب الأحمر إلى التدخل الفوري لإدخال المستلزمات الطبية لغزة.
وجددت كيلة الدعوة وبشكل عاجل المنظمات الصحية الدولية والأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ودول العالم كافة إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة المصابين الفلسطينيين في غزة، ولاسيما النساء والأطفال والشيوخ.
--(بترا)
م ف/ ف ج
12/10/2023 13:43:58
MENAFN12102023000117011021ID1107233564
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