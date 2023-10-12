وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من انهيار الوضع الصحي بقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 12 تشرين الأول (بترا)- حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية.

وقالت كيلة في بيان اليوم الخميس إن عدد الجرحى يفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات في قطاع غزة، داعية المنظمات الدولية والصليب الأحمر إلى التدخل الفوري لإدخال المستلزمات الطبية لغزة.

وجددت كيلة الدعوة وبشكل عاجل المنظمات الصحية الدولية والأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ودول العالم كافة إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة المصابين الفلسطينيين في غزة، ولاسيما النساء والأطفال والشيوخ.

--(بترا)

م ف/ ف ج

12/10/2023 13:43:58