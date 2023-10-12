إصدار معايير وضوابط الأمن السيبراني للجهات المتعاقدة مع الوزارات والدوائر الحكومية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني، معايير وضوابط الأمن السيبراني للجهات المتعاقدة مع الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2023 ، وذلك بعد إقرارها من قِبل المجلس الوطني للأمن السيبراني.
وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، يأتي إصدار هذه المعايير والضوابط في إطار سعي المركز لبناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني في المملكة وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية، حيث يؤمن المركز بأهمية حماية البيانات والمعلومات الحكومية بجميع أنواعها وأشكالها ومستوى تصنيفها وفق سياسة تصنيف البيانات الحكومية لعام 2020 والصادرة عن مجلس الوزراء.
وتضمن هذه الضوابط حُسن إدارة أمن المعلومات الحكومية وحمايتها من أي دخول مشروع أو غير مصرح به من قبل الجهات المتعاقد معها، حيث تهدف هذه الضوابط للتأكد من أن الجهات التي تتعاقد مع الحكومة توفر القدر الكافي من الحماية للمعلومات الحكومية وتطبق وتلتزم بالمعايير الوطنية الصادرة أو التي ستصدر مستقبلاً عن المركز.
وأشار المركز إلى أن هذه المعايير موجودة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاصة به.
- - (بترا)
غ ح/اح
12/10/2023 13:42:42
MENAFN12102023000117011021ID1107233563
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