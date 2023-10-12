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إصدار معايير وضوابط الأمن السيبراني للجهات المتعاقدة مع الوزارات والدوائر الحكومية

10/12/2023 2:36:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني، معايير وضوابط الأمن السيبراني للجهات المتعاقدة مع الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2023 ، وذلك بعد إقرارها من قِبل المجلس الوطني للأمن السيبراني.
وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، يأتي إصدار هذه المعايير والضوابط في إطار سعي المركز لبناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني في المملكة وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية، حيث يؤمن المركز بأهمية حماية البيانات والمعلومات الحكومية بجميع أنواعها وأشكالها ومستوى تصنيفها وفق سياسة تصنيف البيانات الحكومية لعام 2020 والصادرة عن مجلس الوزراء.
وتضمن هذه الضوابط حُسن إدارة أمن المعلومات الحكومية وحمايتها من أي دخول مشروع أو غير مصرح به من قبل الجهات المتعاقد معها، حيث تهدف هذه الضوابط للتأكد من أن الجهات التي تتعاقد مع الحكومة توفر القدر الكافي من الحماية للمعلومات الحكومية وتطبق وتلتزم بالمعايير الوطنية الصادرة أو التي ستصدر مستقبلاً عن المركز.
وأشار المركز إلى أن هذه المعايير موجودة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاصة به.
- - (بترا)
غ ح/اح
12/10/2023 13:42:42

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