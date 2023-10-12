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مسؤول دولي يحذر من نفاد الغذاء في قطاع غزة

10/12/2023 2:36:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


غزة 12 تشربن الأول (بترا) أمجد الشوا- حذر المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في الارض الفلسطينية المحتلة سامر عبد الجابر من نفاد الغذاء في قطاع غزة.
واشار عبد الجابر في تصريح لوكالة الانباء الاردنية في غزة، ان الاوضاع تزداد سوءا في ظل انقطاع الكهرباء في القطاع وتأثير ذلك على عمل مطاحن القمح والمخابز ونقاط توزيع المواد الغذائية في ظل الحاجة الماسة للتعامل مع اعداد كبيرة من النازحين سواء في مراكز الايواء التابعة لـ "الاونروا" او لدى اسر مضيفة.
واضاف، ان برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات غذائية وقسائم شرائية لآلاف تركوا بيوتهم بسبب القصف، مؤكدا ان هناك محاولات لإدخال مواد غذائية الى القطاع خشية حدوث مجاعة أو كارثة إنسانية.
وشدد على ضرورة فتح ممرات انسانية عاجلة لإدخال المساعدات الى القطاع والسماح للكادر الانساني بالتحرك بأمان وتوفير التمويل اللازم لدعم عمليات الاغاثة التي يتولاها برنامج الغذاء العالمي.
--(بترا)
ا ش/اح
12/10/2023 13:39:49

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