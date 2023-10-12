مسؤول دولي يحذر من نفاد الغذاء في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 تشربن الأول (بترا) أمجد الشوا- حذر المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في الارض الفلسطينية المحتلة سامر عبد الجابر من نفاد الغذاء في قطاع غزة.
واشار عبد الجابر في تصريح لوكالة الانباء الاردنية في غزة، ان الاوضاع تزداد سوءا في ظل انقطاع الكهرباء في القطاع وتأثير ذلك على عمل مطاحن القمح والمخابز ونقاط توزيع المواد الغذائية في ظل الحاجة الماسة للتعامل مع اعداد كبيرة من النازحين سواء في مراكز الايواء التابعة لـ "الاونروا" او لدى اسر مضيفة.
واضاف، ان برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات غذائية وقسائم شرائية لآلاف تركوا بيوتهم بسبب القصف، مؤكدا ان هناك محاولات لإدخال مواد غذائية الى القطاع خشية حدوث مجاعة أو كارثة إنسانية.
وشدد على ضرورة فتح ممرات انسانية عاجلة لإدخال المساعدات الى القطاع والسماح للكادر الانساني بالتحرك بأمان وتوفير التمويل اللازم لدعم عمليات الاغاثة التي يتولاها برنامج الغذاء العالمي.
--(بترا)
ا ش/اح
12/10/2023 13:39:49
MENAFN12102023000117011021ID1107233562
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