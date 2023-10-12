57 جامعة صينية تدرس اللغة العربية وآدابها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بكين 12 تشرين الأول(بترا)-صالح الخوالدة- كشف أستاذ الأدب في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين الدكتور شوي تشينغ، عن وصول عدد الجامعات الصينية التي تدرس اللغة العربية إلى 57 جامعة في مختلف أنحاء الصين.
وقال خلال لقاء نظمته الجامعة مع وفد صحفي أردني يزور الصين بدعوة من الحكومة الصينية، إن هناك إقبالا متزايدا على تعلم اللغة العربية من الشباب الصيني في ظل وجود علاقات صينية عربية متميزة.
وأشار إلى أن عدد الجامعات الصينية التي تدرس اللغة العربية قبل 20 عاما كان 7 جامعات فقط، ولكن تزايد عدد الجامعات خلال آخر 20 سنة بشكل كبير، حتى وصل الآن إلى 57 جامعة.
ولفت الدكتور تشينغ الذي يعمل أيضا مديرا لمركز الشيخ زايد للغة العربية والدراسات الإسلامية في الجامعة، إلى أن الجامعة تدرس اللغة العربية وآدابها منذ عام 1958، وتمنح البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الأدب العربي والقضايا شرق الأوسطية والثقافة العربية والتاريخ.
وقال لدينا اهتمام بتعريف الشعب الصيني بالثقافة العربية، خاصة الأدب العربي، ولدينا جمعية بحوث الأدب العربي وجمعية أخرى تعنى باللغة العربية، وكلاهما يسهمان بشكل كبير في نشر اللغة العربية.
وبين أن هناك تعاونا ثقافيا متميزا مع الأردن، خاصة مع وزارة الثقافة الأردنية، وهناك فعاليات سنوية تنظمها الجامعة والوزارة.
وعرضت أستاذة اللغة العربية في الجامعة الدكتورة يو ماي، لبعض التحديات التي تواجه طلبة اللغة العربية خاصة اختلاف اللغة العربية العامية عن اللغة الفصيحة وآلية تجاوز هذه التحديات.
وقدم عدد من الطلبة نثرا وقصائد شعرية، عكست مدى حبهم وتمكنهم في اللغة العربية.
وأجاب أعضاء الوفد عن أسئلة واستفسارات المشاركين في اللقاء.
--(بترا)
ص خ/أ م/ ف ج
12/10/2023 13:34:38
MENAFN12102023000117011021ID1107233561
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