57 جامعة صينية تدرس اللغة العربية وآدابها

MENAFN - Jordan News Agency)

بكين 12 تشرين الأول(بترا)-صالح الخوالدة- كشف أستاذ الأدب في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين الدكتور شوي تشينغ، عن وصول عدد الجامعات الصينية التي تدرس اللغة العربية إلى 57 جامعة في مختلف أنحاء الصين.

وقال خلال لقاء نظمته الجامعة مع وفد صحفي أردني يزور الصين بدعوة من الحكومة الصينية، إن هناك إقبالا متزايدا على تعلم اللغة العربية من الشباب الصيني في ظل وجود علاقات صينية عربية متميزة.

وأشار إلى أن عدد الجامعات الصينية التي تدرس اللغة العربية قبل 20 عاما كان 7 جامعات فقط، ولكن تزايد عدد الجامعات خلال آخر 20 سنة بشكل كبير، حتى وصل الآن إلى 57 جامعة.

ولفت الدكتور تشينغ الذي يعمل أيضا مديرا لمركز الشيخ زايد للغة العربية والدراسات الإسلامية في الجامعة، إلى أن الجامعة تدرس اللغة العربية وآدابها منذ عام 1958، وتمنح البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الأدب العربي والقضايا شرق الأوسطية والثقافة العربية والتاريخ.

وقال لدينا اهتمام بتعريف الشعب الصيني بالثقافة العربية، خاصة الأدب العربي، ولدينا جمعية بحوث الأدب العربي وجمعية أخرى تعنى باللغة العربية، وكلاهما يسهمان بشكل كبير في نشر اللغة العربية.

وبين أن هناك تعاونا ثقافيا متميزا مع الأردن، خاصة مع وزارة الثقافة الأردنية، وهناك فعاليات سنوية تنظمها الجامعة والوزارة.

وعرضت أستاذة اللغة العربية في الجامعة الدكتورة يو ماي، لبعض التحديات التي تواجه طلبة اللغة العربية خاصة اختلاف اللغة العربية العامية عن اللغة الفصيحة وآلية تجاوز هذه التحديات.

وقدم عدد من الطلبة نثرا وقصائد شعرية، عكست مدى حبهم وتمكنهم في اللغة العربية.

وأجاب أعضاء الوفد عن أسئلة واستفسارات المشاركين في اللقاء.

--(بترا)

ص خ/أ م/ ف ج

12/10/2023 13:34:38