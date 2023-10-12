الأوقاف تعمم بإقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب غدا بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة.

جاء ذلك في تعميم صادر عن الوزارة اليوم الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة.

--(بترا)

وهـ/م ف/اح

12/10/2023 13:26:09