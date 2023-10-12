غزة: حراس الحقيقة ينقلون الصورة والخبر من ساحة الموت والدمار

MENAFN - Jordan News Agency)



غزة 12 تشرين الأول (بترا) أمجد الشوا- تركوا عائلاتهم وذويهم يلفهم الغيب لتأدية مهمتهم البطولية في نقل الحقيقة

تجدهم في المشافي يختلسون لحظات من الراحة، او وراء كاميراتهم في مكان الحدث، فعلى مدار الساعة ومع كل قصف اسرائيلي على قطاع غزة يهرع الصحفيون الى مكان الحدث ليوثقوا هذه الجرائم بكاميراتهم وينقلوا بأقلامهم شهادات الضحايا لينقلوها الى العالم صوتهم رغم كل التحديات والمخاطر التي يواجهونها.

لقد استهدف الاحتلال الصحفيين حيث وثق مكتب الاعلام الرسمي في غزة عشرات الاعتداءات والجرائم بحق صحفيين ومندوبي وسائل إعلام، حيث ارتقى 7 منهم شهداء هم: إبراهيم لافي، محمد جرغون، محمد الصالحي، اسعد شملخ، سعيد الطويل، محمد صبح أبو رزق، هشام النواجحة، في حين أصيب 10 صحفيين بجروح وإصابات متفاوتة، وفقد الاتصال مع اثنين هما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد.

وحذرت مؤسسات إعلامية بغزة من توقف التغطيات الصحفية بعد نفاد الوقود لتشغيل الكهرباء وانقطاع الانترنت بشكل شبه كامل عن القطاع وهو ما ينذر بتوقف غالبية تلك المؤسسات بما فيها الفضائيات العربية والدولية عن أداء رسالتها المقدسة في نقل الحقيقة وسط تحذيرات من أن ذلك سيسمح للاحتلال بارتكاب مجازر دون أن يكشف عنها.

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير في بيان لها بالتحرك الجاد وبالسرعة الممكنة للضغط على دولة الاحتلال لوقف استهداف الصحفيين ووقف جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة التي يرتكبها بحقهم وبحق المؤسسات الإعلامية خلال العدوان على قطاع غزه ووضع حد لها.

كما طالبت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للصحفيين ومنع تكرار الأحداث المؤسفة التي تعرضوا لها خلال تغطياتهم للحدث، واجراء التحقيقات بشأنها، وملاحقة مرتكبيها ومساءلتهم وتقديمهم للمحاكمة خاصة أن سياسية استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية باتت سياسة إسرائيلية ممنهجة بحقهم.

--(بترا)

ا ش/اح

12/10/2023 13:24:51