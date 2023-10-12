مجلس شراكة بين نقابة التخليص ودوائر الحرة السورية الأردنية المشتركة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- اتفقت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، على تشكيل مجلس شراكة يضم مختلف الجهات والدوائر المعنية العاملة داخل المنطقة.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، إن الهدف من تشكيل المجلس لغايات العمل بشكل جماعي لتسهيل وتبسيط الإجراءات وتقليل مدة إنجاز البيانات واستقطاب مستثمرين جدد إلى المنطقة.

وأكد في بيان، اليوم الخميس، أن الاتفاق جاء عقب لقاء جمع النقابة مع مدير عام المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة عرفان الخصاونة، بحضور مدير جمركها عقيد جمارك رائد بطاينة.

وأوضح أن اللقاء ناقش العديد من الإجراءات التي تنفذها مختلف إدارات المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، لغايات تسريع عمليات انسياب البضائع بشكل سهل ومرن من غير تأخير.

ولفت أبو عاقولة، إلى التشاركية والتنسيق الكبير بين النقابة والجهات الرسمية العاملة داخل المنطقة، ما انعكس بشكل إيجابي على انسياب البضائع بشكل أسهل من دون أية معيقات.

وأضاف، أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تسهيل التجارة بين الأردن وسوريا ولبنان ودول الخليج العربي، وإمكانية العمل على تطويرها وزيادة حجم العمل، إلى جانب مناقشة المقترحات الفنية التي قدمتها النقابة وشركات التخليص.

وتابع، أن عدد عقود الاستثمار المسجلة بالمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بلغ 140عقدا لمختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية ومعارض السيارات، فيما يصل عدد شركات التخليص العاملة فيها حاليا 15 شركة من أصل 27 مرخصة.

يشار إلى أن المنطقة الحرة الأردنية السورية تأسست عام 1976 بالقرب من مركزي حدود جابر الأردني ونصيب السوري، على مساحة 6500 دونم مناصفة، وبرأسمال مشترك بين البلدين، وتعد بوابة عبور على مستوى الوطن العربي ومركز تخزين وتوزيع إقليمي مهم.

--(بترا)

س ص/ أ أ/ ف ج

12/10/2023 13:24:16