قطر تدعو إلى حماية المؤسسات التعليمية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 12 تشرين الأول(بترا)- دعت قطر إلى حماية المؤسسات التعليمية في غزة من الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وقال مندوب قطر الدائم لدى (اليونسكو)، الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب، في كلمة بلاده خلال مشاركته في أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الخميس، إن الطريق الحقيقي نحو عالم مستقر أكثر عدلا يكمن في تعزيز التعليم كأساس للتنمية في المجتمعات الأقل نموا، وتحقيق التضامن الإنساني الدولي، والتنفيذ الفعال لخطط 2030 لمنظمة الأمم المتحدة، مشيرا في هذا الصدد إلى مواكبة قطر للتطور العلمي والتقني بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية.
وأضاف الحنزاب في كلمته التي أرسلت نسخة منها لوسائل الإعلام العالمية بالدوحة، أن قطر تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصا الهدف الرابع، وهو التعليم، حيث تستمر مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال الشركات الإقليمية والدولية في السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير التعليم الجيد، وذلك بتوفير أكثر من 15 مليون فرصة لتعليم الأطفال والشباب في أكثر من 60 دولة حول العالم.
واكد، أن قطر تعمل على حماية التعليم من الهجمات حيث شاركت في تنظيم مؤتمر عالمي في نيويورك الشهر الماضي، وأقيم بالتعاون بين مؤسسة التعليم فوق الجميع ومنظمتي (اليونسكو) و(اليونيسف)، بحضور مجموعة من قادة العالم لتحديد كيفية الحد من الهجمات على التعليم.
وتأتي المشاركة القطرية، كونها عضوا في لجنة التراث، ومن منطلق التزامها بالعمل على حماية التراث العالمي وتعزيز تطبيق اتفاقية 1972.
ويتكون المجلس التنفيذي لليونسكو من 58 دولة، يجري اختيارها في انتخابات المؤتمر العام للمنظمة، الذي ينعقد مرتين في العام لمناقشة أهداف المنظمة ووضع الخطوط الإرشادية لسياساتها واستراتيجيتها.
--(بترا)
م ف/ أ أ/ ف ج
12/10/2023 13:22:05
MENAFN12102023000117011021ID1107233557
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