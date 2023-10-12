قطر تدعو إلى حماية المؤسسات التعليمية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 12 تشرين الأول(بترا)- دعت قطر إلى حماية المؤسسات التعليمية في غزة من الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وقال مندوب قطر الدائم لدى (اليونسكو)، الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب، في كلمة بلاده خلال مشاركته في أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الخميس، إن الطريق الحقيقي نحو عالم مستقر أكثر عدلا يكمن في تعزيز التعليم كأساس للتنمية في المجتمعات الأقل نموا، وتحقيق التضامن الإنساني الدولي، والتنفيذ الفعال لخطط 2030 لمنظمة الأمم المتحدة، مشيرا في هذا الصدد إلى مواكبة قطر للتطور العلمي والتقني بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية.

وأضاف الحنزاب في كلمته التي أرسلت نسخة منها لوسائل الإعلام العالمية بالدوحة، أن قطر تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصا الهدف الرابع، وهو التعليم، حيث تستمر مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال الشركات الإقليمية والدولية في السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير التعليم الجيد، وذلك بتوفير أكثر من 15 مليون فرصة لتعليم الأطفال والشباب في أكثر من 60 دولة حول العالم.

واكد، أن قطر تعمل على حماية التعليم من الهجمات حيث شاركت في تنظيم مؤتمر عالمي في نيويورك الشهر الماضي، وأقيم بالتعاون بين مؤسسة التعليم فوق الجميع ومنظمتي (اليونسكو) و(اليونيسف)، بحضور مجموعة من قادة العالم لتحديد كيفية الحد من الهجمات على التعليم.

وتأتي المشاركة القطرية، كونها عضوا في لجنة التراث، ومن منطلق التزامها بالعمل على حماية التراث العالمي وتعزيز تطبيق اتفاقية 1972.

ويتكون المجلس التنفيذي لليونسكو من 58 دولة، يجري اختيارها في انتخابات المؤتمر العام للمنظمة، الذي ينعقد مرتين في العام لمناقشة أهداف المنظمة ووضع الخطوط الإرشادية لسياساتها واستراتيجيتها.

--(بترا)

م ف/ أ أ/ ف ج

12/10/2023 13:22:05