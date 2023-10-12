الملك وأمير قطر يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود عربيا ودوليا لوقف التصعيد بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ضرورة تكثيف الجهود على المستويين العربي والدولي لوقف التصعيد في غزة ومحيطها.

وشدد جلالة الملك وأمير دولة قطر في اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس، على أهمية حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأكد جلالته أن لا سلام ولا استقرار دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ونيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

--(بترا)

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12/10/2023 13:31:50