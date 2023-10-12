إصابة 5 إسرائيليين بصواريخ فلسطينية استهدفت سديروت

إصابة 5 إسرائيليين بصواريخ فلسطينية استهدفت سديروت
التاريخ
10/12/2023 2:36:00 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 تشرين الأول (بترا) امجد الشوا- أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 5 مستوطنين بمستعمرة سديريوت وصفت إحداها بـ "الحرجة" واثنتان خطيرتان بقصف صاروخي من قطاع غزة على البلدة.
--(بترا)
ا ش/ م ف/اح
12/10/2023 13:07:24
MENAFN12102023000117011021ID1107233555
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