ورشة خاصة بالمحافظين لشرح مستجدات قانون الانتخاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- افتتح وزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، اليوم الخميس، وبحضور أعضاء مجلس مفوضي الهيئة، ورشة خاصة بالمحافظين، لشرح أبرز مستجدات قانون الانتخاب وآليات تشكيل القوائم الحزبية وإجراءات العملية الانتخابية.

وأكد الفراية، حرص الوزارة على الاستعداد المبكر لأي عملية انتخابية ضمن مساحتها المحددة في التشريعات، والقائمة على دعم إجراءات الهيئة دون التدخل في سير العملية الانتخابية، والحرص على حفظ الأمن والنظام وتسخير الإمكانيات لإنجاح الاستحقاق الدستوري، لافتا إلى حرص الوزارة على أن تكون عوناً وداعمة لرؤية الدولة الأردنية في التحديث السياسي.

من جهته، قال المعايطة، إن هذا اللقاء يأتي في ضوء استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وإيماناً من الهيئة بدور الحكام الإداريين، وضرورة اطلاعهم على المستجدات ضمن حرصها للانفتاح على الشركاء المعنيين كافة، ولأهمية دور المحافظين في دعم نزاهة العملية الانتخابية وإدارة الهيئة لها بنزاهة وحياد.

وناقش المشاركون في الورشة، أهمية نشر الوعي بقانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، وأبرز المستجدات التي طرأت على القانون، والتطورات التي طرأت على النظام الانتخابي (نظام التمثيل النسبي) ونسبة الحسم (العتبة)، وآلية الاقتراع، وتشكيل القوائم العامة والمحلية، وتوزيع المقاعد النيابية حسب الدوائر الانتخابية وآلية احتساب النتائج للقائمة العامة والقائمة المحلية.

--(بترا)

ر أ/ أ أ/ ف ج

12/10/2023 13:16:29