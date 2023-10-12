ورشة خاصة بالمحافظين لشرح مستجدات قانون الانتخاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- افتتح وزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، اليوم الخميس، وبحضور أعضاء مجلس مفوضي الهيئة، ورشة خاصة بالمحافظين، لشرح أبرز مستجدات قانون الانتخاب وآليات تشكيل القوائم الحزبية وإجراءات العملية الانتخابية.
وأكد الفراية، حرص الوزارة على الاستعداد المبكر لأي عملية انتخابية ضمن مساحتها المحددة في التشريعات، والقائمة على دعم إجراءات الهيئة دون التدخل في سير العملية الانتخابية، والحرص على حفظ الأمن والنظام وتسخير الإمكانيات لإنجاح الاستحقاق الدستوري، لافتا إلى حرص الوزارة على أن تكون عوناً وداعمة لرؤية الدولة الأردنية في التحديث السياسي.
من جهته، قال المعايطة، إن هذا اللقاء يأتي في ضوء استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وإيماناً من الهيئة بدور الحكام الإداريين، وضرورة اطلاعهم على المستجدات ضمن حرصها للانفتاح على الشركاء المعنيين كافة، ولأهمية دور المحافظين في دعم نزاهة العملية الانتخابية وإدارة الهيئة لها بنزاهة وحياد.
وناقش المشاركون في الورشة، أهمية نشر الوعي بقانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، وأبرز المستجدات التي طرأت على القانون، والتطورات التي طرأت على النظام الانتخابي (نظام التمثيل النسبي) ونسبة الحسم (العتبة)، وآلية الاقتراع، وتشكيل القوائم العامة والمحلية، وتوزيع المقاعد النيابية حسب الدوائر الانتخابية وآلية احتساب النتائج للقائمة العامة والقائمة المحلية.
--(بترا)
ر أ/ أ أ/ ف ج
12/10/2023 13:16:29
MENAFN12102023000117011021ID1107233554
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