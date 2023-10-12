سفير الاتحاد الأوروبي يزور اليرموك ويلتقي طلبتها

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 12 تشرين الأول(بترا)- استقبل نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى الربابعة، اليوم الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف شاتزيسافاس، والوفد المرافق له، خلال زيارته للجامعة.

وأشار الربابعة، إلى أن تاريخ التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعة ودول الاتحاد الأوروبي يزخر بعلاقات التعاون العلمي والتبادل الأكاديمي والطلابي، والعديد من المشاريع والبحوث العلمية.

وأكد أن هذا التعاون يأتي انطلاقا من رؤية الجامعة وفلسفتها الرامية إلى الانفتاح على التعاون البحثي والعلمي والأكاديمي والثقافي مع مختلف دول العالم، وعكس ذلك على سير العملية التعليمية في الجامعة من خلال إتاحة فرص التبادل الطلابي وأعضاء الهيئة التدريسية بين "اليرموك" وجامعات دول الاتحاد الأوروبي، خاصة من خلال برنامج "ايراسموس بلس" للتبادل الطلابي وتعزيز وبناء القدرات.

بدوره أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، أن "اليرموك" وفي سياق خطتها الاستراتيجية القائمة على التطوير والتحديث الأكاديمي، قامت بطرح حزم لمساقات أكاديمية لمجموعة من اللغات الأجنبية كمتطلبات جامعية اختيارية، وتتضمن خمس لغات هي الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الصينية، التركية، بواقع أربعة مساقات لكل لغة، بهدف صقل وتطوير مهارات خريجي الجامعة ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل تتناسب وطموحاتهم وتطلعاتهم وكفاءاتهم.

من جهته، أشار السفير شاتزيسافاس، إلى عمق العلاقات الثنائية بين الأردن ومختلف دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا الاهتمام الذي توليه السفارة بمد جسور التعاون مع الأردن على المستوى الاقتصادي والثقافي والأكاديمي والسياسي، وبما يلبي طموحات واحتياجات الجانبين.

وأكد أهمية التعاون مع جامعة عريقة كجامعة اليرموك، التي خرجت أجيالا متميزة من الشباب الأردني الذي أثبت جدارته وتميزه في عدة مجالات على المستوى الدولي.

وخلال لقائه مجموعة من طلبة جامعة اليرموك، بحضور عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية مدير دائرة العلاقات والمشاريع الدولية الدكتور موفق العتوم، أشاد شاتزيسافاس، باهتمام الجامعات الأردنية بشكل عام وجامعة اليرموك بشكل خاص، للاستفادة من المنح طويلة وقصيرة المدى، المقدمة من برنامج "ايراسموس بلس" الأوروبي.

وأجاب السفير على أسئلة واستفسارات الطلبة حول إمكانية زيادة عدد المنح المقدمة لطلبة اليرموك، وإمكانية توسيع آفاقها لتشمل عددا أكبر من التخصصات، ودور سفارة الاتحاد الأوروبي في هذا السياق.

كما زار السفير والوفد المرافق متحف التراث الأردني في كلية الآثار والأنثروبولوجيا، بحضور عميد الكلية الدكتور مصطفى النداف، ومختبر التصنيع في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن آليات العمل في المختبر، بالإضافة إلى زيارة كلية الفنون الجميلة حيث قدم عميد الكلية الدكتور علي ربيعات، إيجازا عن نشأة الكلية وما تطرحه من تخصصات في مختلف الحقول الفنية، مشيرا الى حرص الكلية على مواكبة التطورات والتغيرات التكنولوجية الحديثة، باستحداثها أخيرا لتخصص الفنون الرقمية على مستوى مرحلة البكالوريوس.

وقام الوفد كذلك بزيارة مكتب الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في مكتبة الحسين بن طلال بالجامعة، بحضور مدير المكتبة الدكتور عمر الغول، ومستشار الهيئة مخلص المفلح، حيث أعرب شاتزيسافاس، عن اعتزازه بالشراكة القائمة بين سفارة الاتحاد الأوروبي وهيئة الأفلام الملكية، وما تلقاه من دعم من سمو الأميرة ريم العلي، لافتا إلى أن مهرجان الفيلم الأوروبي الذي ينظم في الأردن منذ 35 عاما بالتعاون مع الهيئة الملكية للأفلام لعرض عدد من الأفلام المتميزة، نظرا لأهمية موضوعاتها ونشر ثقافة السينما بين شرائح مجتمعية متنوعة ومنها طلبة الجامعات، لتشجيعهم على تحقيق الفائدة المرجوة منها.

--(بترا)

س ع/أ م/اح

12/10/2023 13:00:08

