ارتفاع شهداء غزة إلى 1354

ارتفاع شهداء غزة إلى 1354
التاريخ
10/12/2023 2:35:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 تشرين الأول (بترا)- ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء الغارات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السبت الماضي، على جميع أنحاء قطاع غزة إلى 1354 شهيدا، و6049 مصابا، وفقا لإحصائية أعلنتها مصادر فلسطينية في القطاع.
--(بترا)
أ ش/أ أ/رق
12/10/2023 12:58:26
MENAFN12102023000117011021ID1107233551
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