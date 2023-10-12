ارتفاع شهداء غزة إلى 1354

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 12 تشرين الأول (بترا)- ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء الغارات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السبت الماضي، على جميع أنحاء قطاع غزة إلى 1354 شهيدا، و6049 مصابا، وفقا لإحصائية أعلنتها مصادر فلسطينية في القطاع.

--(بترا)

أ ش/أ أ/رق

12/10/2023 12:58:26