شؤون الأسرى تُحذر من خطورة قطع المياه والكهرباء عن المعتقلين الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 12 تشرين الأول (بترا)- حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الخميس، من التصعيد الخطير الذي تشهده السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والذي يجعل حياة المعتقلين والمعتقلات في خطر وتهديد حقيقي.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن إقدام إدارة سجن النقب على قطع المياه والكهرباء عن المعتقلين منذ أمس، بمثابة خطوة انتقام مقلقة.
وطالبت الهيئة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة، وأن يتم التواصل مع سجن النقب لإعادة الماء والكهرباء لكل الأقسام، والتعهد بعدم تكرار هذه الممارسات الانتقامية التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.
--(بترا)
م ف/رق
12/10/2023 12:51:52
MENAFN12102023000117011021ID1107233550
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