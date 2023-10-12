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شؤون الأسرى تُحذر من خطورة قطع المياه والكهرباء عن المعتقلين الفلسطينيين

10/12/2023 2:35:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 12 تشرين الأول (بترا)- حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الخميس، من التصعيد الخطير الذي تشهده السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والذي يجعل حياة المعتقلين والمعتقلات في خطر وتهديد حقيقي.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن إقدام إدارة سجن النقب على قطع المياه والكهرباء عن المعتقلين منذ أمس، بمثابة خطوة انتقام مقلقة.
وطالبت الهيئة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة، وأن يتم التواصل مع سجن النقب لإعادة الماء والكهرباء لكل الأقسام، والتعهد بعدم تكرار هذه الممارسات الانتقامية التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.
--(بترا)
م ف/رق
12/10/2023 12:51:52

MENAFN12102023000117011021ID1107233550

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