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السلام العربي تناشد المجتمع الدولي وقف الاعتداء الإسرائيلي على غزة

10/12/2023 2:35:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- ناشدت مجموعة السلام العربي المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وجميع دعاة السلام في العالم وقف الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المجموعة في بيانها، إن ما يحدث في غزة من قصف وتشريد ودمار يشكل تعديا صارخا على الإنسانية وإبادة ظاهرة لشعب بقي يحلم بالسلام لأكثر من سبعين عاما، مقابل رفض إسرائيل للمبادرات العالمية والعربية لحل الدولتين، ومنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وقالت المجموعة إن دولة الاحتلال أفشلت كل الحلول الداعية للسلام وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن.
ودعت المجموعة جامعة الدول العربية والبرلمانات والحكومات مضاعفة جهودها لوقف نزيف الدم الفلسطيني والقصف الجائر على غزة ومحيطها.
يشار إلى أن مجموعة السلام هي جمعية عربية مسجلة لدى المملكة، وتأسست بمبادرة من 50 شخصية سياسية وفكرية عربية.
--(بترا)
ر خ/ف ج
12/10/2023 12:49:43

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