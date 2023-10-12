السلام العربي تناشد المجتمع الدولي وقف الاعتداء الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- ناشدت مجموعة السلام العربي المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وجميع دعاة السلام في العالم وقف الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المجموعة في بيانها، إن ما يحدث في غزة من قصف وتشريد ودمار يشكل تعديا صارخا على الإنسانية وإبادة ظاهرة لشعب بقي يحلم بالسلام لأكثر من سبعين عاما، مقابل رفض إسرائيل للمبادرات العالمية والعربية لحل الدولتين، ومنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وقالت المجموعة إن دولة الاحتلال أفشلت كل الحلول الداعية للسلام وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن.
ودعت المجموعة جامعة الدول العربية والبرلمانات والحكومات مضاعفة جهودها لوقف نزيف الدم الفلسطيني والقصف الجائر على غزة ومحيطها.
يشار إلى أن مجموعة السلام هي جمعية عربية مسجلة لدى المملكة، وتأسست بمبادرة من 50 شخصية سياسية وفكرية عربية.
--(بترا)
ر خ/ف ج
12/10/2023 12:49:43
MENAFN12102023000117011021ID1107233549
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