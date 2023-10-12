بني مصطفى ترعى حفل اختتام المهام الطبية لمنظمة سامز في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا) - رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، مساء أمس الأربعاء، حفل اختتام المهام الطبية الثالثة للجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز) في الأردن.
وأشادت بني مصطفى، خلال الحفل الذي حضره مدير مديرية اللاجئين في مديرية الأمن العام العميد تامر المعايطة، ورئيسة مكتب سامز في الأردن لينا أبو نوار ، ورئيسة المهمة الطبية في سامز هند الأزهري، بالخدمات الطبية التطوعية النوعية التي قدمتها الجمعية للمجتمع المحلي في مختلف محافظات المملكة ومخيمات اللاجئين السوريين.
وأكدت أن استضافة الأردن لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، تسبب في زيادة الطلب على الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والطاقة وغيرها، ما يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين السوريين، والمملكة التي تقدم لهم الخدمات رغم محدودية الموارد.
وأشارت إلى البُعد الإنساني المهم لمهنة الطب، مثنيةً على الجهود التي تبذل لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية لمحتاجيها.
وتطلعت بني مصطفى، لتعزيز آفاق التعاون مع المنظمة، بما يخدم الفئات المستهدفة، مؤكدةً دعم الوزارة لتنفيذ برامج تطوعية جديدة مستقبلًا.
وأعربت عن تقديرها لجهود جميع المشاركين من الدول العربية في حملات الجمعية السورية الأميركية، وزيادة انضمام الأطباء الأردنيين إليها خلال السنوات الماضية.
من جهتها، أكدت أبو نوار ، أن برنامج المهمات الطبية من أكبر برامج سامز في الأردن، إذ يأتي المتطوعون من الولايات المتحدة الأميركية على نفقتهم لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمحتاجين، لافتةً إلى أن النجاح الذي حققه البرنامج جاء بدعم من الحكومة التي قدمت كل أشكال الدعم.
وفي ختام الحفل كرمت أبو نوار، الوزيرة بني مصطفى، تقديرًا للجهود التي بذلتها في إنجاح البرنامج.
يشار إلى أن سامز، منظمة طبية وإنسانية غير ربحية تقدم خدمات الرعاية الطبية والإغاثة للاجئين السوريين ومحتاجيها.
--(بترا)
ح ظ/أ م
12/10/2023 12:37:10
MENAFN12102023000117011021ID1107233548
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