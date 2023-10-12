بني مصطفى ترعى حفل اختتام المهام الطبية لمنظمة سامز في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا) - رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، مساء أمس الأربعاء، حفل اختتام المهام الطبية الثالثة للجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز) في الأردن.

وأشادت بني مصطفى، خلال الحفل الذي حضره مدير مديرية اللاجئين في مديرية الأمن العام العميد تامر المعايطة، ورئيسة مكتب سامز في الأردن لينا أبو نوار ، ورئيسة المهمة الطبية في سامز هند الأزهري، بالخدمات الطبية التطوعية النوعية التي قدمتها الجمعية للمجتمع المحلي في مختلف محافظات المملكة ومخيمات اللاجئين السوريين.

وأكدت أن استضافة الأردن لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، تسبب في زيادة الطلب على الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والطاقة وغيرها، ما يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين السوريين، والمملكة التي تقدم لهم الخدمات رغم محدودية الموارد.

وأشارت إلى البُعد الإنساني المهم لمهنة الطب، مثنيةً على الجهود التي تبذل لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية لمحتاجيها.

وتطلعت بني مصطفى، لتعزيز آفاق التعاون مع المنظمة، بما يخدم الفئات المستهدفة، مؤكدةً دعم الوزارة لتنفيذ برامج تطوعية جديدة مستقبلًا.

وأعربت عن تقديرها لجهود جميع المشاركين من الدول العربية في حملات الجمعية السورية الأميركية، وزيادة انضمام الأطباء الأردنيين إليها خلال السنوات الماضية.

من جهتها، أكدت أبو نوار ، أن برنامج المهمات الطبية من أكبر برامج سامز في الأردن، إذ يأتي المتطوعون من الولايات المتحدة الأميركية على نفقتهم لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمحتاجين، لافتةً إلى أن النجاح الذي حققه البرنامج جاء بدعم من الحكومة التي قدمت كل أشكال الدعم.

وفي ختام الحفل كرمت أبو نوار، الوزيرة بني مصطفى، تقديرًا للجهود التي بذلتها في إنجاح البرنامج.

يشار إلى أن سامز، منظمة طبية وإنسانية غير ربحية تقدم خدمات الرعاية الطبية والإغاثة للاجئين السوريين ومحتاجيها.

--(بترا)

ح ظ/أ م

12/10/2023 12:37:10