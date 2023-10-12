1300 قتيل إسرائيلي و3300 جريح في عملية طوفان الأقصى

1300 قتيل إسرائيلي و3300 جريح في عملية طوفان الأقصى
التاريخ
10/12/2023 2:35:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 12 تشرين الأول (بترا)- ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية "طوفان الأقصى"، إلى 1300 قتيل إسرائيلي و3300 جريح من بينهم مئات الحالات الحرجة والخطيرة، وذلك حسبما نقلت الإذاعة العبرية العامة عن وزارة الصحة الإسرائيلية.
--(بترا)
م ف/أ م/رق
12/10/2023 12:26:38
MENAFN12102023000117011021ID1107233547
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