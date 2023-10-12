استشهاد فلسطيني وإصابة نجله أثناء تشييع شهداء في نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 12 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطيني وأصيب نجله بجروح خطيرة، اليوم الخميس، بهجوم لمستوطنين متطرفين أثناء تشييع شهداء قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن عشرات المستوطنين أطلقوا النار صوب الفلسطينيين أثناء تشييع شهداء بلدة قصرة، حيث هاجموا مركبات الإسعاف التي تنقل الجثامين، بالقرب من مدخل بلدة الساوية، ما أدى إلى استشهاد المواطن إبراهيم وادي (63 عاما)، وإصابة نجله (26 عاما) بجروح خطيرة.
وأضافت، أن مركبات الإسعاف كانت تنقل جثامين الشهداء من محافظة سلفيت إلى بلدة قصرة جنوب نابلس، تمهيدا لتشييعهم، إلا أن المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال اعترضوا المركبات وأطلقوا الرصاص صوبهم وسط مواجهات عنيفة اندلعت في المنطقة.
--(بترا)
م ف/أ أ/رق
12/10/2023 11:55:59
MENAFN12102023000117011021ID1107233546
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