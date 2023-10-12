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استشهاد فلسطيني وإصابة نجله أثناء تشييع شهداء في نابلس

10/12/2023 2:35:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 12 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطيني وأصيب نجله بجروح خطيرة، اليوم الخميس، بهجوم لمستوطنين متطرفين أثناء تشييع شهداء قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن عشرات المستوطنين أطلقوا النار صوب الفلسطينيين أثناء تشييع شهداء بلدة قصرة، حيث هاجموا مركبات الإسعاف التي تنقل الجثامين، بالقرب من مدخل بلدة الساوية، ما أدى إلى استشهاد المواطن إبراهيم وادي (63 عاما)، وإصابة نجله (26 عاما) بجروح خطيرة.
وأضافت، أن مركبات الإسعاف كانت تنقل جثامين الشهداء من محافظة سلفيت إلى بلدة قصرة جنوب نابلس، تمهيدا لتشييعهم، إلا أن المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال اعترضوا المركبات وأطلقوا الرصاص صوبهم وسط مواجهات عنيفة اندلعت في المنطقة.
--(بترا)
م ف/أ أ/رق
12/10/2023 11:55:59

MENAFN12102023000117011021ID1107233546

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