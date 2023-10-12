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11 شهيدا بقصف طائرات الاحتلال لمنزلين في رفح

10/12/2023 2:35:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 12 تشربن الأول (بترا)- استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في رفح جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية في القطاع.
--(بترا)
أ ش/أ أ/رق
12/10/2023 11:46:37

MENAFN12102023000117011021ID1107233545

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