11 شهيدا بقصف طائرات الاحتلال لمنزلين في رفح

11 شهيدا بقصف طائرات الاحتلال لمنزلين في رفح
التاريخ
10/12/2023 2:35:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 تشربن الأول (بترا)- استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في رفح جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية في القطاع.
--(بترا)
أ ش/أ أ/رق
12/10/2023 11:46:37
MENAFN12102023000117011021ID1107233545
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